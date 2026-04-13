今日13日(月)の最高気温は、北海道や東北、北陸を中心に、昨日12日(日)より高くなる所が多いでしょう。東北南部や関東甲信では25℃以上の夏日になる所もありそうです。

福島や前橋、甲府などで25℃以上の夏日予想

今日13日(月)は、高気圧に覆われて、本州付近を中心に晴れる所が多いでしょう。強い日差しが降り注ぐ見込みです。最高気温は、全国的に平年を上回り、北海道や東北、北陸を中心に、昨日12日(日)より高くなる所が多いでしょう。関東や東海、近畿は昨日12日(日)と同じくらいの見込みです。特に東北南部や関東甲信では25℃以上の夏日になる所もありそうです。





各地の最高気温は、札幌は14℃、仙台は23℃、福島、前橋、甲府は25℃、東京と名古屋は24℃、大阪と福岡は22℃の予想です。福島は今年初めての夏日になるでしょう。紫外線も徐々に強まっていますので、外出の際は、帽子や日傘、日焼け止めなどで対策をすると良さそうです。

この先の気温の傾向は?

この先一週間も最高気温、最低気温ともに平年より高い日が多いものの、気温の変化が大きいでしょう。仙台は、16日(木)と17日(金)は平年を下回り、13℃くらいになりそうです。一方、名古屋は16日(木)は最高気温が27℃と夏日の予想です。東京は17日(金)は最高気温が20℃の予想ですが、19日(日)と20日(月)は東京と名古屋で27℃と初夏のような汗ばむ陽気になりそうです。この一週間で気温のアップダウンが大きくなりますので、日々の気温を確認しながら、服装選びにご注意ください。