今日13日は福島や甲府などで25℃以上の夏日 この先は気温のアップダウン大きい
今日13日(月)の最高気温は、北海道や東北、北陸を中心に、昨日12日(日)より高くなる所が多いでしょう。東北南部や関東甲信では25℃以上の夏日になる所もありそうです。
福島や前橋、甲府などで25℃以上の夏日予想
今日13日(月)は、高気圧に覆われて、本州付近を中心に晴れる所が多いでしょう。強い日差しが降り注ぐ見込みです。最高気温は、全国的に平年を上回り、北海道や東北、北陸を中心に、昨日12日(日)より高くなる所が多いでしょう。関東や東海、近畿は昨日12日(日)と同じくらいの見込みです。特に東北南部や関東甲信では25℃以上の夏日になる所もありそうです。
この先の気温の傾向は?
この先一週間も最高気温、最低気温ともに平年より高い日が多いものの、気温の変化が大きいでしょう。仙台は、16日(木)と17日(金)は平年を下回り、13℃くらいになりそうです。一方、名古屋は16日(木)は最高気温が27℃と夏日の予想です。東京は17日(金)は最高気温が20℃の予想ですが、19日(日)と20日(月)は東京と名古屋で27℃と初夏のような汗ばむ陽気になりそうです。この一週間で気温のアップダウンが大きくなりますので、日々の気温を確認しながら、服装選びにご注意ください。