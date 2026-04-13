人生がうまくいく人は、なぜ頑張らないのか？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

世の中の「正しいアドバイス」とどう向き合うか

「もっと頑張らなければ」

そう思って、スケジュールを詰め込み、無駄を削り、空いた時間さえ埋めていく。

世の中には、そんな“正しいアドバイス”があふれている。

計画的に動け。効率を上げろ。1分も無駄にするな。

たしかに、それでうまくいく人もいる。

だが同時に、そのやり方を守るほど、なぜか疲れ、余裕を失い、うまくいかなくなる人もいる。

もしあなたが後者だとしたら、問題は努力が足りないことではない。

その「頑張り方」自体がズレている可能性がある。

人生がうまくいく人ほど、むしろこの“正しいアドバイス”をそのままは受け取らない。

自分に合う形に変え、無理なく続くやり方に置き換えている。

「アドバイス」を自分の役に立つ形にしよう

次のように、世間で広まっているアドバイスを自分に役立つ形に置き換えてみよう。

＜アドバイス＞スケジュールを細かく決めて、絶対にそれを守る。

＜自分に合った形＞柔軟なルーティンをつくる。

→そのときの気分や達成したいことに合わせて、柔軟に時間を組み立てられるように1日を計画しよう。



＜アドバイス＞無駄な作業は一つ残らず取り除く。

＜自分に合った形＞やるべきことと、楽しいことのバランスをとる。

→やらないとダメなわけではないが、楽しく心の健康を保つのに役立つことを予定に入れておこう。

＜アドバイス＞空いた時間が1分でもあれば、生産性を上げるために使う。

＜自分に合った形＞何もしていない時間や休息を大切にする。

→仕事ややらなければならないことだけでなく、休息と余暇も大切にしよう。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

「もっと頑張らなければ」

そう思って、予定を詰め込み、無駄を削り、空いた時間まで埋めていく。

だが、その“正しさ”が、かえって自分を苦しめていることもある。

問題は努力ではなく、「頑張り方」のズレだ。

人生がうまくいく人ほど、アドバイスをそのままは受け取らない。

自分に合う形に置き換えている。

大切なのは、頑張ることではない。

自分に合った頑張り方を選ぶことだ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）