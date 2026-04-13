2026年4月13日（月） MLB オリオールズ vs ジャイアンツ 試合結果
開催：2026.4.13
会場：オリオールパーク
結果：[オリオールズ] 6 - 2 [ジャイアンツ]
MLBの試合が13日に行われ、オリオールパークでオリオールズとジャイアンツが対戦した。
オリオールズの先発投手はケイド・ポヴィッチ、対するジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザーで試合は開始した。
1回裏、4番 サミュエル・バサロ 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 2-0 SF
5回表、7番 ダニエル・スザック 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 BAL 2-1 SF
5回裏、3番 ピート・アロンソ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 4-1 SF
6回裏、8番 コビー・メヨ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 5-1 SF
7回裏、7番 コルトン・カウセル 4球目を打ってショートへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 6-1 SF
9回表、4番 ケイシー・シュミット 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 BAL 6-2 SF
試合は6対2でオリオールズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はオリオールズのケイド・ポヴィッチで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はジャイアンツのエイドリアン・ハウザーで、ここまで0勝2敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-13 05:31:26 更新