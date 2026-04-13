開催：2026.4.13

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 6 - 2 [ジャイアンツ]

MLBの試合が13日に行われ、オリオールパークでオリオールズとジャイアンツが対戦した。

オリオールズの先発投手はケイド・ポヴィッチ、対するジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザーで試合は開始した。

1回裏、4番 サミュエル・バサロ 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 2-0 SF

5回表、7番 ダニエル・スザック 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 BAL 2-1 SF

5回裏、3番 ピート・アロンソ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 4-1 SF

6回裏、8番 コビー・メヨ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 5-1 SF

7回裏、7番 コルトン・カウセル 4球目を打ってショートへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 6-1 SF

9回表、4番 ケイシー・シュミット 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 BAL 6-2 SF

試合は6対2でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのケイド・ポヴィッチで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はジャイアンツのエイドリアン・ハウザーで、ここまで0勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-13 05:31:26 更新