【アベマ30時間】「どれだけ地上波に戻りたいか」…山本裕典が30時間マラソン挑戦 “ホスト仲間”が応援
俳優・山本裕典が、ABEMA開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』で、11日より30時間の“限界突破マラソン”に挑戦している。
【写真】『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』ホスト仲間が駆けつけスタート
『30時間限界突破フェス』は、11日午後3時に始まり、きょう12日午後10時まで生放送。この中で『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』が開催。
『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で注目を集める山本が、伊豆諸島の三宅島を舞台に、島を2周、およそ60キロの完走に挑む。また、リアルタイムでドラマや映画、CMなどの仕事オファー獲得を目指す。
今回のマラソンのため、練習を重ねてきた山本は「俺みたいな人間がさ、こうやってカメラ何台も追っかけてもらうことなんてないと思ってたことだから」と感慨深げ。さらに、ABEMAの10周年という大役に「全うしなきゃなって。その責任感はある」と表情を引き締め、「足が腐ろうと、ほふく前進で俺はゴール目指す」と覚悟をみせていた。
スタート地点では、山本の“ホストの師匠”である軍神（心湊一希）のほか、本気湊、ノア、麻生英樹ら人気ホストたちも応援に駆けつけた。スターターを務めた軍神は「この60キロ、この長さは覚悟の長さだから。どれだけ地上波に戻りたいかという気持ち、その覚悟の長さだから、全力で走ってね。絶対走れると思うから。俺らみんな応援してるから。ホスト業界みんな応援してると思うから！」と激励。
給水ポイントでは、ホストたちが夜の街を象徴する「テキーラ観覧車」（※中身はスポーツドリンク）を用意し、山本を応援する。
初日の夜には、仕事のオファーを1件獲得、山本は「山本裕典、くたくたですけど、今最高に気持ちが良いです！よいしょー！！」と喜びの声をあげた。
【写真】『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』ホスト仲間が駆けつけスタート
『30時間限界突破フェス』は、11日午後3時に始まり、きょう12日午後10時まで生放送。この中で『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』が開催。
『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で注目を集める山本が、伊豆諸島の三宅島を舞台に、島を2周、およそ60キロの完走に挑む。また、リアルタイムでドラマや映画、CMなどの仕事オファー獲得を目指す。
スタート地点では、山本の“ホストの師匠”である軍神（心湊一希）のほか、本気湊、ノア、麻生英樹ら人気ホストたちも応援に駆けつけた。スターターを務めた軍神は「この60キロ、この長さは覚悟の長さだから。どれだけ地上波に戻りたいかという気持ち、その覚悟の長さだから、全力で走ってね。絶対走れると思うから。俺らみんな応援してるから。ホスト業界みんな応援してると思うから！」と激励。
給水ポイントでは、ホストたちが夜の街を象徴する「テキーラ観覧車」（※中身はスポーツドリンク）を用意し、山本を応援する。
初日の夜には、仕事のオファーを1件獲得、山本は「山本裕典、くたくたですけど、今最高に気持ちが良いです！よいしょー！！」と喜びの声をあげた。