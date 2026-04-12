ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』にて、コムドットのひゅうがが自身の恋愛や好きなタイプについて赤裸々に語る場面があった。

【映像】「芸能人とデートで行きたい場所は…」“彼女”について話すひゅうが

ひゅうがと言えば、今年、"噂の彼女"との交際が週刊誌で報じられたばかり。4月12日の早朝、宿泊先の教室（コムドット部屋）に突如として「子ども記者」たちが突撃し、緊急記者会見が開かれた。

猛ダッシュで現れた子ども記者たちが整列。子ども記者からは「芸能人と付き合うと何が大変か？」「もし芸能人と付き合ったらデートはどこへ行くか？」といった、現在の状況を彷彿とさせる踏み込んだ質問が連発。

ひゅうがは「どうなんだろうね〜。芸能人同士の付き合いとかでコメントしたりしてる人いるけど、やっぱりスケジュールとかが大変なんじゃないかな。忙しい人同士だから、そういう人はいると思うよ」と仄めかす回答。さらにデートで行きたい場所についてはディズニーランドと明かし、「やっぱりビッグサンダーマウンテンに乗りたい」と嬉しそうな表情で回答。彼女に何を奢りますか？」との質問には「急にマセた質問だな（笑）。なんだろうな、グリーンまんかな。美味しいんだよ」と明かしていた。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送する特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を"フェス会場"に見立てて3チャンネルで同時進行する。