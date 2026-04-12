株式会社アイベックが運営する出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール(ハッピー)」はこのほど、成人女性100人を対象に行った「理想の彼氏の条件」に関するアンケート結果を公開した。



【調査結果】恋愛相手には妥協も必要です

「『理想の彼氏』の条件として最も重視するのはどれですか？」と尋ねたところ、最多は「内面(優しさ・誠実さ・価値観の一致）」で52％。主な意見とし「長く付き合い続けるには内面が最も大事だから」「価値観が合わない人と付き合うのが大変だから」などがあった。



次いで「相性（話しやすさ・居心地の良さ）」の29％、「外見(清潔感・顔・スタイル)」が10％、「経済力(年収・職業の安定)」が9％となった。



「これまで自分の『理想通りの彼氏』に出会えた経験はありますか？」については、「ある」が43％、「ない」が57％と4割が理想の彼氏に出会ったことがあると回答した。



「理想の条件のうち『これなら妥協できる』と思うのはどれですか？」と聞いたところ、圧倒的トップは「外見(清潔感・顔・スタイル)」で73％。主な理由して「外見は付き合ってからでも変えられるから」「どのレベルかにもよるけど、中身が良かったらかっこよく見えてくることもある」などが挙がった。



ほかには「経済力(年収・職業の安定）」が22％、「相性(話しやすさ・居心地の良さ)」が4％だった。



（よろず～ニュース調査班）