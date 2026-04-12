エールディヴィジ 25/26の第30節 ヘラクレス・アルメロとアヤックスの試合が、4月12日04:00にエルフェ・アシトにて行われた。

ヘラクレス・アルメロはナジ・ウヌファー（MF）、レキンチオ・ゼフイク（FW）、マリオ・エンゲルス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスは板倉 滉（DF）、ミカ・ゴドツ（FW）、ワウト・ウェフホルスト（FW）らが先発に名を連ねた。なお、アヤックスに所属する冨安 健洋（DF）はベンチからのスタートとなった。

16分に試合が動く。アヤックスのジョルティ・モキオ（DF）のアシストからミカ・ゴドツ（FW）がゴールを決めてアヤックスが先制。

さらに17分アヤックスが追加点。ワウト・ウェフホルスト（FW）のアシストからスティーブン・ベルフハイス（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とアヤックスがリードしてハーフタイムを迎えた。

47分、ヘラクレス・アルメロが選手交代を行う。トーマス・ブランズ（MF）からサバ・チェスティッチ（DF）に交代した。

その直後の47分アヤックスが追加点。ワウト・ウェフホルスト（FW）のアシストからスティーブン・ベルフハイス（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

54分、ヘラクレス・アルメロは同時に2人を交代。ナジ・ウヌファー（MF）、トリスタン・ファンヒルスト（FW）に代わりルカ・クレノビッチ（FW）、エリク・アルストラント（MF）がピッチに入る。

57分、ヘラクレス・アルメロが選手交代を行う。ヤネス・ビックホフ（DF）からジェベンシオ・ファンデルクスト（DF）に交代した。

65分、ヘラクレス・アルメロが選手交代を行う。アイバン・メシック（DF）からワリド・ウルドシフ（MF）に交代した。

66分、アヤックスが選手交代を行う。板倉 滉（DF）から冨安 健洋（DF）に交代した。

81分にアヤックスの冨安 健洋（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後もアヤックスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アヤックスが0-3で勝利した。

なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）は先発し66分までプレーした。冨安 健洋（DF）は66分から交代で出場した。81分に退場処分を受けている。

2026-04-12 06:01:14 更新