「大相撲春巡業」（１１日、秋葉台文化体育館）

大関霧島（２９）＝音羽山＝が今巡業で初めて相撲を取る稽古を行った。幕内藤凌駕（２３）＝藤島＝を指名した三番稽古（同じ相手と取り続ける）で１０勝３敗だった。

相手を指名しての三番稽古は大関、横綱の“特権”ともいえる。「大関霧島」とアナウンスされると、歓声が起こった。「違いましたね。懐かしい。いい力になります」と、先場所で３度目の優勝を果たし、１２場所ぶりの再昇進となる大関の地位をかみしめた。

内容は胸で受け止め、寄り切ったり、左右の下手投げ、上手投げを決め、余裕を感じる突き落としを決めるなどした。受けて真後ろに下がった３番は押し出された。「動きが速い押し相撲。ちょっと間違えたら前に攻められた。ここから感覚を戻して、負けるのを許さないぐらいやりたい」と誓った。

７日の小松巡業では腰を痛め、取組から外れたが「１日、２日で良くなった。若元春を乗せてスクワットしている時に変な感じになった。先代の時からやらされていた」と問題はない。「朝起きて体の調子が良かったので。そろそろ始めようかなと。基本運動はしっかりしてきたので、いつやってもおかしくないぐらいの体にしていた」と語った。

大関復帰のみならず、横綱昇進を目標に掲げる霧島。夏場所（５月１０日初日、両国国技館）に向け「こから感覚を戻して、（稽古でも）負けるのを許さないぐらいやりたい」と先を見据えていた。