桜島で山体膨張

桜島で、山体膨張を示す地殻変動が観測されています。南岳山頂火口および昭和火口から1キロを超えて飛散する大きな噴石や小規模な火砕流を伴う噴火が発生するおそれがあります。風下側では降灰に注意が必要です。

桜島では、きのう10日正午ごろから傾斜計及び伸縮計で、山体の膨張を示す地殻変動が観測されています。南岳山頂火口または昭和火口で、この山体膨張が一度に解消されるような噴火が発生すると、桜島を中心に多量の降灰を伴う可能性があります。

きのうは３回噴火

桜島ではきのう10日、３回の噴火があり、噴煙が最大で1400メートルの高さまで上がりました。きょう11日このあと噴火が発生した場合、火山灰は火口から南東の垂水、鹿屋方向に予想されています。

気象台は火口からおおむね2キロの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石および火砕流に警戒するよう呼びかけています。また、風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠くまで風に流されて降るため注意が必要です爆発に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるなどのおそれがあるため注意してください。

桜島では、噴火警戒レベル3の「入山規制」が継続中です。

桜島の降灰予報（11日）

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