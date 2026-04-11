「料理が豊富な旅館が多く……」グルメも楽しめる“岩手県の温泉地”ランキング！ 2位「盛岡つなぎ・鶯宿」を抑えた1位は？【2026年調査】
桜の便りが各地から届き始め、爽やかな風とともに外歩きや食べ歩きがより一層楽しくなる行楽シーズンがやってきました。湯けむり情緒とともに、地元の特産品や趣向を凝らしたグルメも心ゆくまで楽しめる注目のスポットをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「岩手県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「盛岡市内からアクセスが良く、盛岡三大麺を楽しめる立地だから」（50代男性／東京都）
「冷麺やじゃじゃ麺などが楽しめそうだから」（30代女性／宮城県）
「地元の名産品が食べられそうです」（50代女性／和歌山県）
▼回答者コメント
「料理が豊富な旅館が多く、前沢牛や野菜、川魚を使った料理などメニューも豊富です」（60代男性／兵庫県）
「花巻温泉郷は温泉地としての規模があり、宿の食事も充実していそうな印象があります。岩手の食材を使った料理や、季節の味覚をゆっくり楽しめそうで、滞在そのものの満足感が高そうです。温泉だけでなく食事も含めて、旅らしさを感じられる温泉地だと思います」（50代女性／東京都）
「野菜も美味しそうなイメージなので」（40代女性／福岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「岩手県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：盛岡つなぎ温泉・鶯宿温泉／43票盛岡の奥座敷と呼ばれる「つなぎ温泉」と、450年以上の歴史を誇る「鶯宿温泉」が2位にランクイン。盛岡市街地からのアクセスも良く、名物の盛岡冷麺、じゃじゃ麺、わんこそばの「盛岡三大麺」を気軽に楽しめるのが魅力です。また、雫石牛などの上質なブランド肉を使った料理や、豊かな山の幸をふんだんに使った会席料理を提供する宿も多く、食通たちを喜ばせています。
▼回答者コメント
「盛岡市内からアクセスが良く、盛岡三大麺を楽しめる立地だから」（50代男性／東京都）
「冷麺やじゃじゃ麺などが楽しめそうだから」（30代女性／宮城県）
「地元の名産品が食べられそうです」（50代女性／和歌山県）
1位：花巻温泉郷／147票他を圧倒する得票数で1位に輝いたのは花巻温泉郷です。宮沢賢治ゆかりの地として知られる情緒豊かな風景の中で、ブランド肉「白金豚（プラチナポーク）」や前沢牛、地元産の新鮮な野菜を生かしたぜいたくな料理が楽しめます。ホテルでの豪華なバイキングから、滋味深い郷土料理を提供する情緒豊かな宿まで、バリエーション豊かな食の選択肢があることが、多くのファンに支持される決め手となりました。
▼回答者コメント
「料理が豊富な旅館が多く、前沢牛や野菜、川魚を使った料理などメニューも豊富です」（60代男性／兵庫県）
「花巻温泉郷は温泉地としての規模があり、宿の食事も充実していそうな印象があります。岩手の食材を使った料理や、季節の味覚をゆっくり楽しめそうで、滞在そのものの満足感が高そうです。温泉だけでなく食事も含めて、旅らしさを感じられる温泉地だと思います」（50代女性／東京都）
「野菜も美味しそうなイメージなので」（40代女性／福岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)