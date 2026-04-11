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YouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、『【FIAT ドブロマキシ vs ルノー グランカングー】シートを外したら差が出た!! 荷室・広さ・使い勝手を徹底比較！』と題した動画を公開しました。自動車解説者のGocar氏とラジオDJの山口千景氏が、7人乗りMPVであるフィアット ドブロマキシとルノー グランカングーをピックアップし、プロならではの視点で「リアルな使い勝手」を徹底比較しています。



動画では、スペック表だけではわからない乗り降りのしやすさや、シートアレンジの手間を実演を交えて検証。フィアット ドブロマキシは、バックドアにガラスハッチを採用しており、狭い駐車場でも荷物の出し入れがしやすい点を評価しました。また、3列目シートの取り外しも比較的軽く、山口氏もスムーズな作業を見せています。



一方のルノー グランカングーは、ホイールベースが3mを超え、2列目や3列目の足元空間が広大であることが魅力です。観音開きのリアドアや、日本仕様にあえて採用された無塗装バンパーが実用性とおしゃれさを両立しています。しかし、3列目シートの取り外しについては、ドブロマキシの「1.5倍ぐらい重い」と表現され、取り扱いにはコツと力が必要であると指摘されました。



Gocar氏は、単なる広さの比較にとどまらず、「事前にいろいろ考えてやらなきゃだめ」と、シートアレンジの手順や日常的な使い勝手の違いに着目。さらに、後席の子供の様子を確認できるインナールームミラーの有無など、ファミリー層目線での細やかな違いも紹介しています。



両車ともに「車中泊最高の仕様」と呼べる広大な荷室空間を持ちますが、シートの重さやドアの開閉方式など、それぞれの個性が光ります。自身のライフスタイルや「誰が、どう使うか」をリアルに想像することが、最適な1台を選ぶための鍵となりそうです。