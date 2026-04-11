無意識のストレスを言葉にして放出す 思考を挟まず「肌感覚」を書き出すマインドフルネス術【感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング】

一言ジャーナリング「身の回りのものについて書いてみる」

ジャーナリングを習慣化するために、感じたことを言葉に表す「一言ジャーナリング」から始めてみましょう。

まずは、最もわかりやすい「肌感覚」から言葉にしてみます。「暑い」「寒い」「ジメジメする」「心地よい」。そんなふうに快い感覚だけでなく、不快な感覚もそのまま言葉に表してみましょう。思考を入れず、肌が感じていることをそのまま言葉に表すのです。 これだけで、「今、ここ」に意識を戻し、マインドフルネスな状態に入ることができます。

次に周りの音に耳を傾けてみます。部屋の中は静寂でも、窓を開けてみるとさまざまな音が耳に入ってきます。その音はあなたにとって心地よく感じられるものでしょうか。

そして、部屋の中をぐるりと見渡してみましょう。目に入ってくるものは何ですか？身の回りのものは、私たちが思っている以上に心に影響を与えています。客観的に見回してみることで、「ああ、私は今、この場所を不快に感じていたんだ」と、無意識のストレスに気づくことができるかもしれません。

最適な言葉を探す必要はありません。「何となく嫌」といった感覚的な言葉でも十分です。まずは一言、あなたの世界を切り取ってみてください。

【出典】『感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング』著：長沼睦雄

【著者紹介】

長沼睦雄（ながぬま・むつお）

十勝むつみのクリニック院長・精神科医。昭和31年生まれ。北海道大学医学部卒業後、脳外科研修を経て神経内科を専攻し、北海道大学大学院にて神経生化学の基礎研究を修了。その後、障害児医療分野に転向し、道立札幌療育センターにて14 年間児童精神科医として勤務。平成20 年より道立緑ヶ丘病院精神科に転勤し児童と成人の診療を行う。平成28 年に帯広にて十勝むつみのクリニックを開院。急性期の症状を対症療法的に治療する西洋医学に疑問を感じ、HSP・アダルトチルドレン・神経発達症・発達性トラウマ障害・慢性疲労症候群などの慢性機能性疾患に対し、「脳と心と体と食と魂」をつなぐ根本治療を目指す統合医療に取り組んでいる。

『敏感すぎて生きづらい人の 明日からラクになれる本』『繊細で敏感でも、自分らしくラクに生きていける本』（共に永岡書店）、『子どもの敏感さに困ったら読む本』『10 代のための疲れた心がラクになる本』（共に誠文堂新光社）、『その、しんどさは「季節ブルー」』（日本文芸社）など著書多数。