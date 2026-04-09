『北海道大学』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
空腹時の糖分摂取は血糖値の急上昇と急降下を招き、眠気や過食などの反動が起こるそう
プレジデントオンライン
STVニュース北海道
父・吉典さんはDNA比較の手法自体が不当だと指摘し息子に反証を依頼したという
現代ビジネス
蒸留酒や辛口白ワインは血糖値を上げにくく、ワインには痩せ効果もあるという
国外の組織や個人への法的責任追及も規定しており日本企業にも影響が及ぶとみられる
ダイヤモンド・オンライン
ラブすぽ
多くの人が抱える疲労感の正体を「心のエネルギー不足」と解説
価値の物差しとなるのが、10通りの視点から評価する「10の登録基準」
現代人は入力が多すぎるため、寝る前の反省会などが止まらなくなるという
内側の声を聞くことで、自分軸と境界線を取り戻して人生を歩み始めるという
SNSは高度に編集された「名場面集」のため、背景が消去されてしまう
境界線がボロボロだと、人間関係にさまざまな影響を与えてしまうと筆者
表面の二次感情ではなく、裏面に隠れた一次感情を素直に見つめて受け入れる
何かをしようというエネルギーが枯渇してしまっているからだと説明
最も分かりやすい「肌感覚」から言葉にして、不快な感覚も言葉に表す
書いたものを読み返し、内容をジャッジしてしまうことが鉄則だという