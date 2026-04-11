ゲーム画面からそのまま飛び出してきたかのような、驚きの再現度。K-1の女子ファイターが、人気格闘ゲームのキャラクター・春麗（チュンリー）のトレードマークである青い衣装に身を包み、真上に突き刺すようなハイキックを披露した。

【映像】美脚を“真上”に突き上げる“ツヨカワ春麗”（全身カット）

華麗な蹴りを披露したのは、“ツヨカワ春麗”こと木村萌那（K-1ジム目黒TEAM TIGER）。身長166センチ、JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会7連覇という圧倒的な実績を持つ彼女が、春麗の衣装を纏って登場。公式キャラと同じ「片足立ちで足を高く掲げる」ポーズに挑み、美脚を垂直に突き上げる驚異の身体能力を見せつけた。

さらに検証は実戦形式へ。木村は春麗の必殺技である「百裂脚」を彷彿させる、空手仕込みの“百裂脚”（もな蹴り）をミットに叩き込む。放たれた渾身の一撃は、プロゲーマーのときどが構えていたミットを激しく弾き飛ばし、「これ、食らったらKOです。相手を問いません」と言わしめた。

ボクシングと空手の二冠を制した木村は、11日（土）に代々木競技場第二体育館で行われる「K-1 GENKI 2026」に出場。第3試合の女子フライ級で、韓国の実力者チェ・ウンジ（大邱FEARLESS GYM）と対戦する。

単なるコスプレの域を超えた、現役ファイターによる“究極の再現”。世界レベルのプロゲーマーをも戦慄させた「本物の蹴り」が、代々木のリングで炸裂する。