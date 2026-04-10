Chevon、ビデオカードゲーム『モンスター烈伝 オレカバトル2』第5章ラスボスモンスター「魔皇ミード」のテーマ曲を書き下ろし
Chevonがデオカードゲーム『モンスター烈伝 オレカバトル2』最新章「〜第５章〜氷劇の旋律」にて、ラスボスのモンスター「魔皇ミード」のテーマ曲を書き下ろしたことが発表された。
『モンスター烈伝 オレカバトル』シリーズは、2012年に稼働を開始したコナミアーケードゲームスのアミューズメント施設向けビデオカードゲーム。かねてより谷絹 茉優（Vo）が「オレカバトル」シリーズの大ファン（オレカバトラー）であることを公言していたことにより、今回異例のコラボが実現することとなった。
本ゲーム「第５章」のテーマは「氷と歌」。その中でChevonは、自分の歌で人々を支配するラスボスのモンスター「魔皇ミード」のテーマ曲を特別に書き下ろしている。「オレカバトル」の世界観を彩る「魔皇ミードのテーマ」は、4月15日（水）の新章解禁以降、ゲーム内の重要なバトルシーンで流れていくこととなる。
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ー Vo.谷絹 茉優 コメント ー
いやもうほんとうにありがとうございます。
このお話を貰ったのは、偏に私ボーカル谷絹がオレカが大好きだからでありまして。
アーケードゲーム激戦時代。小学生だった私の目に飛び込んだそれはまさにパンドラの箱。
開けてしまったが最後、あとはもうハマってゆくだけでした。
そんな『モンスター烈伝 オレカバトル』が稼働終了から約13年。
『モンスター烈伝 オレカバトル2』稼働開始。
再熱しない訳もなく。
バンド活動の合間にただ、ファンとしてゲームセンターに通いオレカ仲間たちや師匠と情報
を共有しSNSにて進捗を投稿していました。
そのSNSの投稿をみたKONAMIの担当者さまからお声が掛かり、今日に至るというわけであ
ります。
こんなことがあるのですな。
愛をたくさん込めて作りました。
オレカへのLoveはバンド界一深い自信があります。
結果、なんの修正もなく一発OK。どんなもんじゃい。
この曲で小さい頃から大好きな世界を彩れる、その一助になれることが今はただ、ひたすら
に嬉しいです。
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【ライブ情報】
＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊』＞
2026年5月22日（金）/ 23日（土）Zepp Nagoya ※SOLD OUT
2026年5月30日（土）/ 31日（日）Zepp Sapporo ※SOLD OUT
2026年6月13日（土）/ 14日（日）Zepp Fukuoka ※SOLD OUT
2026年6月24日（水）/ 25日（木）Zepp Osaka Bayside ※SOLD OUT
2026年9月13日（日）横浜アリーナ ※SOLD OUT
＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊 - 日本武道館-』＞
2026年12月20日（日）/ 21日（月）日本武道館
OPEN17:30 START18:30
全席指定（通常チケット）\8,800-
全席指定（デジタルフォトチケット） \11,000
オフィシャル先行｜2026 年4 月3 日（金）12:00〜4 月12 日（日）23:59
オフィシャル先行2 次｜2026 年4 月17 日（金）12:00〜4 月26 日（日）23:59
オフィシャル先行3 次｜2026 年5 月1 日（金）12:00〜5 月10 日（日）23:59
一般発売｜2026 年6 月20 日（土）10:00〜
関連リンク
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