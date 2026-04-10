Chevonがデオカードゲーム『モンスター烈伝 オレカバトル2』最新章「〜第５章〜氷劇の旋律」にて、ラスボスのモンスター「魔皇ミード」のテーマ曲を書き下ろしたことが発表された。

『モンスター烈伝 オレカバトル』シリーズは、2012年に稼働を開始したコナミアーケードゲームスのアミューズメント施設向けビデオカードゲーム。かねてより谷絹 茉優（Vo）が「オレカバトル」シリーズの大ファン（オレカバトラー）であることを公言していたことにより、今回異例のコラボが実現することとなった。

本ゲーム「第５章」のテーマは「氷と歌」。その中でChevonは、自分の歌で人々を支配するラスボスのモンスター「魔皇ミード」のテーマ曲を特別に書き下ろしている。「オレカバトル」の世界観を彩る「魔皇ミードのテーマ」は、4月15日（水）の新章解禁以降、ゲーム内の重要なバトルシーンで流れていくこととなる。

◆ ◆ ◆

ー Vo.谷絹 茉優 コメント ー

いやもうほんとうにありがとうございます。

このお話を貰ったのは、偏に私ボーカル谷絹がオレカが大好きだからでありまして。

アーケードゲーム激戦時代。小学生だった私の目に飛び込んだそれはまさにパンドラの箱。

開けてしまったが最後、あとはもうハマってゆくだけでした。

そんな『モンスター烈伝 オレカバトル』が稼働終了から約13年。

『モンスター烈伝 オレカバトル2』稼働開始。

再熱しない訳もなく。

バンド活動の合間にただ、ファンとしてゲームセンターに通いオレカ仲間たちや師匠と情報

を共有しSNSにて進捗を投稿していました。

そのSNSの投稿をみたKONAMIの担当者さまからお声が掛かり、今日に至るというわけであ

ります。

こんなことがあるのですな。

愛をたくさん込めて作りました。

オレカへのLoveはバンド界一深い自信があります。

結果、なんの修正もなく一発OK。どんなもんじゃい。

この曲で小さい頃から大好きな世界を彩れる、その一助になれることが今はただ、ひたすら

に嬉しいです。

◆ ◆ ◆

【ライブ情報】

＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊』＞

2026年5月22日（金）/ 23日（土）Zepp Nagoya ※SOLD OUT

2026年5月30日（土）/ 31日（日）Zepp Sapporo ※SOLD OUT

2026年6月13日（土）/ 14日（日）Zepp Fukuoka ※SOLD OUT

2026年6月24日（水）/ 25日（木）Zepp Osaka Bayside ※SOLD OUT

2026年9月13日（日）横浜アリーナ ※SOLD OUT ＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊 - 日本武道館-』＞

2026年12月20日（日）/ 21日（月）日本武道館

OPEN17:30 START18:30 全席指定（通常チケット）\8,800-

全席指定（デジタルフォトチケット） \11,000

オフィシャル先行｜2026 年4 月3 日（金）12:00〜4 月12 日（日）23:59

オフィシャル先行2 次｜2026 年4 月17 日（金）12:00〜4 月26 日（日）23:59

オフィシャル先行3 次｜2026 年5 月1 日（金）12:00〜5 月10 日（日）23:59

一般発売｜2026 年6 月20 日（土）10:00〜 ▼チケットURL

https://w.pia.jp/t/chevon-tour2026/