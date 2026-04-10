お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（47）が10日、自身のインスタグラムを更新し、この春から美大に進学したことを発表。8日にはナビゲーターを務めるNHK Eテレ「3か月でマスターする西洋美術」（水曜後9・30）でも報告した。

番組では冒頭で「この4月から晴れて美大生になったところなんですけれども、そこに来てこの番組のお話を頂きまして大変光栄でございます」と報告。テロップでも「芸歴25年 油絵を習い始めて2年 4月からは美大生として美術を本格的に勉強」と紹介された。

自身が描いた、ハリウッドザコシショウが開脚ジャンプする油彩画「誇張」を披露する場面も。講師役の美術史家・田中久美子氏から「素晴らしいですね。こんなに跳躍なさるの？（番組は）今日はギリシャ美術から始まりますが、ギリシャ美術に通じるなって。このシリーズを始めるにまさに象徴的な絵だと思って感銘しております」と評価され、「ありがとうございます」とうれしそうに頭を下げた。

土屋はインスタグラムで「実はこの2年間、予備校に通い美大受験に挑戦してました」と芸人の仕事をこなしつつ予備校で学んでいたことを明かし、「周りの方々の理解ある支えと、親身になってご指導頂いた先生方のおかげで、この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました」と報告。

「未来ある若い才能がたくさんいる中で、こんな50手前の超絶浪人生に貴重な一枠を与えてくれた大学に感謝し、より一層勉強します」と抱負をつづった。

土屋は2021年にTBS系「プレバト!!」の秋の水彩画コンクールで優勝。インスタグラムでも度々作品を披露していた。