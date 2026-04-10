笹川スポーツ財団（東京・港区）は９日、「子ども・青少年のスポーツライフ・データ２０２５」の刊行に伴う記者発表会を行い、４〜２１歳を対象にしたスポーツライフに関する調査結果を報告した。

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１２〜２１歳を対象にした「好きなスポーツ選手」の項目では、大谷翔平（野球）が１９・９％の得票を集め、１位に輝いた。大谷は２１年、２３年の調査でも１位だった。

２位は石川祐希（バレーボール）で４・５％、３位は高橋藍（バレーボール）で３・２％。ともに２３年の前回調査（石川が４位、高橋が８位）からランクアップとなり、バレーボール人気を示す結果となった。

４位は河村勇輝（バスケットボール）の２・８％。５位は三笘薫（サッカー）とリオネル・メッシ（サッカー）が１・７％で並んだ。

【好きなスポーツ選手】⑴大谷翔平（１９・９％）、⑵石川祐希（４・５％）、⑶高橋藍（３・２％）、⑷河村勇輝（２・８％）、⑸三笘薫、リオネル・メッシ（１・７％）、⑺久保建英、ステフィン・カリー（１・３％）

◆子ども・青少年のスポーツライフ・データ２０２５ 子どもの運動能力の低下などの社会課題を背景に、０１年に「１０代のスポーツライフに関する調査」が開始。０９年から４〜９歳、１７年から１９〜２１歳も調査対象。今回の調査では訪問留置法による質問紙調査（個別聴取法併用）により、全国の市町村から４〜２１歳を対象に実施。有効回収数は４〜１１歳が１３２０人、１２〜２１歳が１４３８人。調査期間は２５年６月２８日〜７月２３日。