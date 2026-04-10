顔が変わった！

2026年4月10日、ミドルサイズミニバン「ノア」の新たな一部改良モデルを公開しました。

ノアは、2001年に姉妹車「ヴォクシー」とともに誕生したミドルサイズミニバン。乗り降りしやすいスライドドア、多くの人や荷物を乗せられる広く快適な室内空間など、ミニバンならではのうれしさを徹底して追求したモデルとして登場しました。

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現行モデルは2022年に誕生した4代目。みんなでやりたいことを詰め込んで出かけたくなる「より快適に」「より便利に」「より安心な」ミニバンとして誕生しています。

クルマの骨格となるプラットフォームに、TNGAプラットフォーム（GA-C）を採用。初代から受け継ぐ、優れた「パッケージング」と「使い勝手」の良さといったうれしさを一層深化させるとともに、最新の先進装備を採用することでミニバンとしての魅力をさらに追求、ノアは「堂々・モダン・上質」と「王道・アグレッシブ」の2つのキーワードにデザインされています。

ボディサイズが全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mm。ホイールベースは2850mmで、乗車定員は7〜8人です。

エクステリアは、歴代モデルで追求してきた、室内空間の最大化と力強いハコ（箱）らしさを継承深化しています。

シンプルながらも細部まで造り込み、上質かつロングラスティングなスタイルを追求。フロントは一括りの明解なアイコンと、外板色であしらった面勝ちのグリルや切れのあるランプグラフィックで、堂々かつモダンなスタイルとしています。

インテリアでは、ブラックアウトしたスリムなフロントピラーや水平基調で低くワイドに構えたインストルメントパネル、ドアトリムに加え、アシストグリップやエアコン吹き出し口など機能的に配列したルーフ周りが、スッキリとした見晴らしの良い開放的空間を実現しています。

パワートレインは、2リッター直列4気筒ガソリンエンジンと1.8リッター直列4気筒エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドの2種類を設定しています。駆動方式は、ガソリン車／ハイブリッド車ともに2WDと4WDが用意されています。

そんなノアの新たな一部改良モデルが、2026年4月10日に発表されました。

今回の一部改良で、ガソリン車のラインナップを廃し、ハイブリッド車に統一。エアロデザインのS-Xグレードを新たに設定しています。

エクステリアでは、プロジェクター式LEDヘッドランプを採用したほか、フロントグリルのメッキ部位をメッキモール＋ボディカラー共色に変更するなどし、フロントまわりの印象を変更、ボディとの一体感を演出しました。

ボディカラーには新色ニュートラルブラックと、アーバンロックの2種類を追加しています。

インテリアでは、シフトノブ、ウィンドウスイッチまわりをピアノブラック塗装に変更しています（S-Xは除く）。

最上級グレードとなるS-Zでは、メーターフードを表皮巻き・ステッチ加工、インストルメントパネルにはステッチ加工を追加したほか、シート表皮の意匠変更およびドアトリムのステッチ加工追加を行っています。

パワートレインは、ハイブリッド車に統一された以外の変更はありませんが、 ドライブモードセレクトに「SNOW EXTRAモード」を追加設定（E-Four車に標準設定）しています。

また、ショックアブソーバーの減衰力を最適化することで乗り心地を向上したほか、ノイズの侵入経路に防音材等を最適配置し車内の静粛性を向上しています。

この他、メーターの液晶部分を大型化し視認性をたかめたほか、前後方ドライブレコーダーを追加設定しています。

ミドルグレードとなるS-Gでは、ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアが標準装備されました。

価格は、ベースグレードとなるS-X（2WD 7／8人乗り）が326万1500円から、最上級グレードとなるS-Z（E-Four 7人乗り）が430万9800円までです。

実際の販売は、2026年5月6日より開始される予定です。