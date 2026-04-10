人気YouTuber「東海オンエア」のりょうさん（32）が、2026年4月7日、個人チャンネル「ブラーボりょうのボンサバドゥ！チャンネル」を更新。恋人と同棲を始めたことを明かした。

「1人でいる時よりも、笑う機会が単純に増える」

りょうさんは25年8月、東海オンエアのチャンネルで、恋人ができたことを告白した。

26年4月7日公開の動画は、はじめしゃちょーさん（33）と、「Fischer's―フィッシャーズ―」のマサイさん（31）との対談企画だった。

マサイさんに人生初の恋人ができたことが明かされた流れで、はじめさんから「りょうさん最近どうなんですか？」と聞かれたりょうさんは、「交際順調。これ本当に今初出しなんですけど、同棲始めました」と答えた。

りょうさんは「人生初同棲」だといい、「普通に馴染んでて、毎日楽しいすね。1人でいる時よりも、笑う機会が単純に増える」と、幸せぶりを語っていた。

自分の好きなタイミングで出かけたり、友人と遊んだりと、同棲前と変わらない生活もできているそうで、「プラスアルファされただけで、嫌なことは何もないし、幸せですね」と照れ笑いしていた。