大久保佳代子、ロケ中にすっかり酔いが回ってしまう！勇気を出して小料理屋デビュー

本日4月10日（金）、『マツコ＆有吉 かりそめ天国』2時間スペシャルが放送される。

視聴者から寄せられた“面白かったこと”、“驚いたこと”、“感動したこと”などの投稿メールやVTRを見たマツコ・デラックスと有吉弘行が、感じたことや疑問に思ったことなどを独自の視点でトークしていく。

今回スタジオには、大久保佳代子とタイムマシーン3号が登場。有吉と一緒にVTRを見守る。

栃木県出身のU字工事が日本全国の観光地を巡り敵情視察を行うコーナー「U字工事の全国敵情視察」は、都道府県魅力度ランキング総合満足度1位に輝いた香川県へ。

金刀比羅宮や瀬戸大橋といった名所、讃岐うどんをはじめ肉や海鮮などのグルメが満載な香川の魅力を探る。

絶品うどん巡りでは、まんのう町の珍しいゆで方が特徴の王道讃岐うどんや、丸亀市のインパクト大なのり玉うどん、善通寺市にある製麺所の激うま出汁うどんを堪能。

うどん以外にも、高松市で名物「べぇすけ」を使った話題のグルメをいただくが、はたして「べぇすけ」の正体とは？

ラストは、満足度日本一の大きな理由となった島旅へ。直島の2年連続ミシュランキーに選出された宿で瀬戸内海の食材を使った唯一無二の料理を楽しむ。

大久保佳代子は、街で見かけても入るのをためらってきた小料理屋に勇気を出して挑戦。小料理屋のイロハを学んでいく。

文京区湯島、安倍昭恵夫人も足を運んだ名店でデビューを果たした大久保。最初は緊張気味だったが、女将や店内の人々と打ち解けて「ハマりそう」とご満悦。

さらに、元芸者の女将が切り盛りする湯島の老舗、港区南青山にある世界一のポテトサラダが食べられるお店を訪れ、おいしいお酒と料理を堪能。楽しみすぎてすっかり酔いが回ってしまう。

視聴者からは「歯ごたえのある食べ物でお好きなものはあますか？」という質問が。

有吉が「フランスパン」と即答すると、マツコは「カチカチのパン好きですよ」と言いつつ「硬いパンもふわふわのパンも好き。勝ち負け決めないとダメなの？」と、白黒つけないといけない風潮について語る。

さらに、「豆腐は絹と木綿どっちが好きか」という話題から、有吉が最近の絹豆腐に怒っていることを明かす。

「その季節の風物詩だけで他の季節にあっていいと思うものはある？」とのメールも。1年中鍋をする有吉は意外な苦労を明かす。

マツコはファストフード店の期間限定メニューを通年にしてほしいと語るが、実現しない理由を考察する。