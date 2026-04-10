中東情勢がかつてない緊迫の度を増す中で、日本のエネルギー安全保障は重大な歴史的転換点に立たされている。

長年にわたり日本は原油輸入の約9割を中東地域に依存してきた。しかし、ホルムズ海峡という地政学的な「急所」に国家の生命線を委ねる危うさは、近年の地域紛争の激化によって看過できないレベルに達している。

特にイラン周辺から発せられる「日本関連の船舶も標的になり得る」という直接的な警告は、輸入の大部分を同海峡に依存する日本にとって、経済的・軍事的な脅迫そのものである。現状のエネルギー供給構造を維持し続けることは、日本という国家の自律性を著しく損なうリスクをはらんでおり、今こそ石油戦略の抜本的な見直しによる「多角化」を一層進めるべきである。

まず、供給源の多角化において最も現実的かつ戦略的な柱となるのが、米国およびカナダを軸とした「環太平洋供給網」の構築である。米国はシェール革命を経て世界最大級の産油国へと変貌を遂げており、その政治的安定性は中東諸国と比較して極めて高い。北米産原油の調達拡大は、単なる資源確保の手段ではなく、地政学的リスクを構造的に分散させる強力な防衛策となる。

アラスカからの輸送日数は中東ルートの半分以下

特にアラスカ産原油の再評価は、日本にとって極めて意義深い。地理的に日本に近接しているアラスカからの輸送日数は約10日前後であり、中東ルートの半分以下で済む。これは輸送コストの抑制に寄与するだけでなく、有事の際にもタンカーの回転率を高め、短期間で集中的に備蓄を補完できるという運用上の優位性をもたらす。

この「北米シフト」がもたらす最大の恩恵は、海上交通路（シーレーン）の安全性確保にある。中東からの輸入ルートには、ホルムズ海峡、マラッカ海峡、そして中国の海洋進出が懸念される南シナ海といった、紛争や干渉のリスクが常につきまとうチョークポイントが点在している。

これに対し、太平洋を横断する北米ルートは、こうした複雑な国際紛争に翻弄されるポイントを一切通過しない。これは日本のエネルギー供給を「他国の干渉を受けにくい聖域」に置くことを意味する。

さらに、エネルギー調達を米国に深く依存することは、日米同盟を資源供給という生存基盤のレベルで不可分にする戦略的アンカーとして機能し、日本の安全保障に対する米国のコミットメントをより強固にする効果も期待できる。

未発見資源の2割が存在すると推定される北極海

一方で、中長期的な視点から「未来の多角化」を見据えるならば、北極海という新たなフロンティアへの注視が不可欠である。地球温暖化に伴う海氷の減少は、北極海の海底に眠る膨大な未発見石油・天然ガス資源へのアクセスを可能にしつつある。

世界全体の未発見資源の約2割が存在すると推定されるこの地域は、日本の将来を左右する巨大な資源の宝庫へと変貌を遂げつつある。日本が誇る高度な深海掘削技術や極低温下での海洋土木技術を投入し、北極圏での資源開発に参画することは、単なるエネルギー確保を超え、日本の技術力を外交的カードへと昇華させる機会でもある。

この戦略の究極の目標は、北極海航路（NSR）の確立にある。このルートは、紛争リスクの絶えないスエズ運河やマラッカ海峡を完全に回避し、ロシア北部や欧州、北極圏の資源を日本へ直接運搬することを可能にする。

従来の航路と比較して距離を約4割短縮できる場合もあり、燃料消費と時間の両面で圧倒的な効率化を実現する。地政学的なリスクを物理的な距離の短縮によって克服するこの革命的なルートは、中東依存を劇的に引き下げるための決定打となり得るだろう。

結論として、日本が直面しているエネルギー危機は、これまでの供給構造の脆弱（ぜいじゃく）性を克服し、より強靭（きょうじん）な国家へと成長するための機会として捉えるべきである。中東情勢の動向に受動的に対応する段階は終わり、北米や北極圏といった新たな供給軸を自ら積極的に構築する能動的なエネルギー外交が求められている。

石油の多角化を加速させることは、資源小国である日本が将来にわたって主権を維持し、国民の生活と安全を確保するための、避けては通れない最優先の国家戦略である。

文/和田大樹 内外タイムス