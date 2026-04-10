脳科学者、医学博士などで活躍する中野信子氏が、雰囲気の違うプライベート姿を見せた。

１０日までに、元ＮＨＫ解説委員でジャーナリスト・岩田明子氏のインスタグラムに登場。岩田氏は「呼び出し先生タナカでご一緒した中野信子さんと念願のお食事」と会食を報告した。ともに東大出身で「話が尽きなくて、とても楽しい時間でした。雅楽を一緒にやろう！と盛り上がったのもうれしい流れ。実現したら最高です」と笑顔の２ショットをアップした。

中野氏は両肩を出した黒のニットを着用し、美しい鎖骨を披露。情報番組で見せる顔から一変したガーリーコーデだ。フォロワーは「素敵すぎる」「美しい！」「頭脳明晰（めいせき）なお二人素敵です」「２人とも綺麗ですね」「中野先生のイメチェンも聞いてみたい」などの声を寄せた。

中野氏は１９９８年に東大工学部応用化学科を卒業し、２００８年には東大大学院医学系研究科脳神経医学専攻博士課程修了。フランス国立研究所ニューロスピンにて博士研究員として勤務後、帰国。昨年５月のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）では「スキューバダイビングをやるもんですから、インストラクターを取りたくて、ちょっと絞ったんですよね。１７キロくらい違うんですけど」と１７キロ減量を明かし、「そしたら人相も変わるじゃないですか。そしたらめちゃくちゃ整形とか書かれて」と語っていた。