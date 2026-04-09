『コナン』劇場商品の一部発売中止 「アレンジリボン」商品不良が発覚でお詫び
アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（10日公開）劇場商品の一部が、発売中止となることが発表された。対象商品は「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』アレンジリボン」となっている。
【画像】商品不良が発覚！発売中止となった『コナン』アレンジリボン
作品公式Xにて書面で発表され、「『劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』アレンジリボン」発売中止に関するお詫び』」とし、「商品不良が発覚したため、慎重に検討を重ねました結果、発売を中止させていただく判断に至りました」と説明。
「商品を楽しみにされていたお客様には多大なるご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
【画像】商品不良が発覚！発売中止となった『コナン』アレンジリボン
作品公式Xにて書面で発表され、「『劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』アレンジリボン」発売中止に関するお詫び』」とし、「商品不良が発覚したため、慎重に検討を重ねました結果、発売を中止させていただく判断に至りました」と説明。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
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