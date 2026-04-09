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今さら聞けない春の天気リスク。知っておきたい「陽性の梅雨」のような極端な大雨と記録的高温の真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」にて「【１ヶ月予報】顕著な高温はいつまで続く？ 大雨に注意が必要な期間は【メンバー限定】」と題した動画を公開した。動画では、4月11日から5月10日までの1ヶ月間の天候について、専門的な気象資料を用いながら週ごとの傾向と大雨への警戒ポイントを解説している。



松浦氏はまず、1週目（4月11日～17日）の天候について、全国的な高温になると予測。日付変更線付近での対流活動の活発化や、南シナ海周辺での不活発化といった熱帯の状況を背景に、偏西風がかなり北寄りを流れると説明した。その結果、上空の気温が平年より大幅に高くなり、東北から九州にかけて「記録的な高温になる可能性もある」と指摘した。



続く2週目（4月18日～24日）は、北日本と東日本を中心に顕著な高温傾向が続くと分析。西に気圧の谷がある影響で、暖かい空気が流れ込みやすい状況になるという。しかし、3週目から4週目（4月25日～5月8日）にかけては、高温の度合いは次第に収まってくると解説。一方で、この期間は日本の東側の高気圧が強まることで湿った空気の流入が強まるため、「雨が降るときに、その一雨の量が多くなる」と述べ、大雨への警戒を促した。



動画の終盤で松浦氏は、全体を通して顕著な高温となるのは4月前半が中心だとまとめた。北日本では急速な雪解けによる河川の増水に注意が必要だと警鐘を鳴らす。さらに、今後の雨の降り方については、しとしとと降り続く長雨ではなく、前線通過時に極端に降る「陽性の梅雨みたいな感じ」になると予測し、気象変動の激しさに備えるよう視聴者に呼びかけている。