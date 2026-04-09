Wanna One“再集結”に続きソロも始動！キム・ジェファン、除隊後初のカムバックを発表

Wanna Oneのキム・ジェファンが、除隊後初のカムバックを発表した。

4月9日、キム・ジェファンはデジタルシングル『今迎えに行くよ（原題）』のポスターを公開し、4月22日にカムバックすることを発表した。

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公開されたポスターには、キム・ジェファンの姿が感性的に描き出されており、視線を引きつける。ギターを担いだ背中や電話機に触れた手、そして「今迎えに行くよ」というテキストが重なり、深い余韻を残している。幅広い音域を自由自在に操るボーカリストの枠を超えた新しい音楽的試みを予感させ、期待を高めている。

（写真＝WAKEONE）キム・ジェファン

特に、キム・ジェファンが自身の名を冠した新曲を披露するのは、OSTを除き、2024年5月にリリースされた7thミニアルバム『I Adore』以来、約1年9か月ぶりとなる。今回のシングルを通じて、キム・ジェファンは青春を過ごす人々に向けて、どんな言葉よりも温かい愛と癒しを届け、春を鮮やかに彩る予定だ。

除隊後初のカムバックを知らせたキム・ジェファンは、8日に新しいオフィシャルロゴを公開したのに続き、本日（9日）ポスターを順次公開。“国民プロデューサー1pickメインボーカル”の帰還に、ファンからも熱い反応が寄せられている。

キム・ジェファンは、特有の爽やかな歌声と確かな歌唱力、熟練のステージマナーを兼ね備えた「オールラウンダー」として知られている。彼は、Wanna Oneのメインボーカルとしてデビューし、ジャンルにとらわれない活発な音楽活動を通じてミュージシャンとして成長し、独自のカラーを築いてきた。

なお、キム・ジェファンのデジタルシングル『今、迎えに行くよ（原題）』は、4月22日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

（記事提供＝OSEN）