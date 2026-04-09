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ガジェット系YouTubeチャンネル「ジョージガジェット | George Gadget」が、「【実機レビュー】Amazfit Active 3 Premium は買い？2万円台で本格的なランニングウォッチが登場」と題した動画を公開した。動画では、ジョージ氏がAmazfitの最新スマートウォッチ「Amazfit Active 3 Premium」を実機で検証し、そのコストパフォーマンスの高さと実用性を解説している。



同製品の魅力としてジョージ氏が第一に挙げたのは、初級から中級ランナー向けに特化した本格的なトレーニング機能である。AIが日々のトレーニングメニューを自動生成する「Zepp Coach」をはじめ、自身の持久力を最大化するための「乳酸閾値テスト」、設定ペースとの差をリアルタイムで比較する「仮想ペーサー」などを搭載。これらの機能が2万円台の価格設定で利用できることについて、「他社メーカーのランニングウォッチと比べても、かなりコスパの高いスマートウォッチになっている」と高く評価した。



また、実機を用いて行われた屋外ランニング検証では、円偏波6衛星測位システムによるGPS精度の高さを実証している。ビルが密集するエリアを走行しても軌跡の乱れがほぼ生じず、都市部でのランニングでも正確に記録できると語った。デザイン面では、最大輝度3,000nitのAMOLEDディスプレイとサファイアガラスの組み合わせにより、直射日光下での視認性と傷への耐久性を両立。さらに重量も54gと軽量で、高級感と実用性を兼ね備えている点に言及している。



そのほか、本体のボタン長押しで起動するAI音声アシスタント「Zepp Flow」や、食事の写真を撮るだけでカロリーや栄養素を自動計算する無料のAI食事管理機能など、日常使いでも活躍する多彩な機能を実演を交えて紹介した。



一方で、「手首が細い方にはやや大きく感じるかもしれない」といった装着時のサイズ感や、オフラインマップのダウンロードに時間がかかるといった気になる点も率直に指摘している。しかし総合的には、この価格帯でこれほどのスペックとランニング機能が揃う点は驚異的であるとし、ランニングをより本格的に楽しみたいユーザーにとって魅力的な選択肢であると結論づけた。