

BE:FIRST / BE:FIRST ALL DAY -from TBS系「CDTVライブ！ライブ！」サムネイル

６人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが８日、３月16日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でTV初披露した最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像をYouTubeで期間限定で公開した。

【動画】BE:FIRST ALL DAY -from TBS系「CDTVライブ！ライブ！」

「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバー。

制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。

今回公開された映像は、3月16日に先行配信され、圧巻のスケールで話題を呼んだMusic Videoが公開された同日放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！」でのパフォーマンス映像だ。久しぶりとなるダンスナンバーの新曲披露にSNS上でも「これぞBE:FIRST！」「ダンスの質感がたまらない！」「このBE:FIRSTを待っていた！」と大きな反響を呼んでいた。『Billboard JAPAN 総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』にて自身通算12作目となる週間1位を獲得した本楽曲の記念すべきTV初披露となった映像は5月6日19時59分までの期間限定の公開となる。

BE:FIRSTは、5月6日に9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」の発売を控えており、さらに5月16日・17日には、チケットが一般発売開始わずか3分で即完売となった自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を味の素スタジアムで開催する。