「王様のブランチ」美人リポーター、雨の日のショーパン私服コーデに「脚の形が綺麗」「カジュアルでも上品」と反響
【モデルプレス＝2026/04/08】モデルの松元絵里花が4月7日、自身のInstagramを更新。ショートパンツの私服コーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳「王様のブランチ」リポーター「脚の形が綺麗」雨の日のショーパン私服コーデ
松元は「雨の日のなーんにも考えないコーデ」とつづり、ブラウンのチェック柄ジャケットに黒のショートパンツを合わせた私服姿を投稿。「思ったより寒かった（笑）」と明かし、引き締まった脚のラインが際立つコーディネートを披露している。
この投稿には「脚の形が綺麗」「カジュアルでも上品」「傘までおしゃれ」「ジャケットの着こなしが格好いい」「スタイルの良さが際立ってる」「まとめ髪もいい感じ」などといった反響が寄せられている。
松元は、2014年から雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の専属モデルを約6年務め、2016年には「三愛水着楽園イメージガール」に選ばれた。現在はTBS系「王様のブランチ」のリポーターを務めている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳「王様のブランチ」リポーター「脚の形が綺麗」雨の日のショーパン私服コーデ
◆松元絵里花、雨の日のショーパンコーデ披露
松元は「雨の日のなーんにも考えないコーデ」とつづり、ブラウンのチェック柄ジャケットに黒のショートパンツを合わせた私服姿を投稿。「思ったより寒かった（笑）」と明かし、引き締まった脚のラインが際立つコーディネートを披露している。
◆松元絵里花の投稿に反響
この投稿には「脚の形が綺麗」「カジュアルでも上品」「傘までおしゃれ」「ジャケットの着こなしが格好いい」「スタイルの良さが際立ってる」「まとめ髪もいい感じ」などといった反響が寄せられている。
松元は、2014年から雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の専属モデルを約6年務め、2016年には「三愛水着楽園イメージガール」に選ばれた。現在はTBS系「王様のブランチ」のリポーターを務めている。（modelpress編集部）
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