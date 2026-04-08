G大阪vsバンコク・U スタメン発表
[4.8 ACL2準決勝第1戦](パナスタ)
※19:00開始
主審:ムハンマド・ナズミ・ナサルディン
副審:モハマド・ザイルール、モハマド・ムアジ
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
DF 21 初瀬亮
MF 13 安部柊斗
MF 27 美藤倫
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 15 岸本武流
DF 19 池谷銀姿郎
DF 33 中野伸哉
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 36 山本天翔
MF 38 名和田我空
MF 44 奥抜侃志
MF 97 ウェルトン
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
監督
イェンス・ヴィッシング
[バンコク・ユナイテッド]
先発
GK 1 パティワット・カマイ
DF 3 エベルトン
DF 5 フィリペ・マイア
DF 24 ワンチャイ・ジャルノンクラン
DF 36 ジャッカパン・プライスワン
MF 8 ウィサルット・イムラ
MF 18 ティティパン・プアンジャン
MF 27 ウィーラテップ・ポンパーン
MF 97 イリアス・アルハフト
FW 10 ティーラシン・デーンダー
FW 16 ムフセン・アルガッサニ
控え
GK 29 プワドン・ポルソンクラム
GK 88 スパヌト・サダティップ
DF 26 スパン・トンソン
DF 4 マヌエル・ビール
DF 6 ニティポン・セラノン
MF 11 ルンラト・プームチャントゥク
MF 33 ネボイシャ・コソヴィッチ
FW 20 ガンタポン・キーリーレーン
FW 30 リシャイロ・ジヴコヴィッチ
FW 70 アルトゥール
FW 77 リヴァウジーニョ
監督
トチャワン・スリパン
※19:00開始
主審:ムハンマド・ナズミ・ナサルディン
副審:モハマド・ザイルール、モハマド・ムアジ
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
DF 21 初瀬亮
MF 13 安部柊斗
MF 27 美藤倫
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
FW 23 デニス・ヒュメット
GK 18 荒木琉偉
DF 15 岸本武流
DF 19 池谷銀姿郎
DF 33 中野伸哉
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 36 山本天翔
MF 38 名和田我空
MF 44 奥抜侃志
MF 97 ウェルトン
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
監督
イェンス・ヴィッシング
[バンコク・ユナイテッド]
先発
GK 1 パティワット・カマイ
DF 3 エベルトン
DF 5 フィリペ・マイア
DF 24 ワンチャイ・ジャルノンクラン
DF 36 ジャッカパン・プライスワン
MF 8 ウィサルット・イムラ
MF 18 ティティパン・プアンジャン
MF 27 ウィーラテップ・ポンパーン
MF 97 イリアス・アルハフト
FW 10 ティーラシン・デーンダー
FW 16 ムフセン・アルガッサニ
控え
GK 29 プワドン・ポルソンクラム
GK 88 スパヌト・サダティップ
DF 26 スパン・トンソン
DF 4 マヌエル・ビール
DF 6 ニティポン・セラノン
MF 11 ルンラト・プームチャントゥク
MF 33 ネボイシャ・コソヴィッチ
FW 20 ガンタポン・キーリーレーン
FW 30 リシャイロ・ジヴコヴィッチ
FW 70 アルトゥール
FW 77 リヴァウジーニョ
監督
トチャワン・スリパン