「走る楽しさ」を追求した新型モデル

ホンダは2026年内に発売を予定している新型小型EV「スーパーワン」の先行Webサイトを2026年2月12日に公開しました。

いよいよ市販化に向けた動きが本格化してきたことを示すものであり、日本市場を皮切りに登場するモデルとして、大きな注目を集めています。

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スーパーワンは、これまで各種イベントなどでコンセプトモデルとして披露されてきた経緯を持ち、すでにその存在感は多くの自動車ファンの間で話題となってきました。

特に、コンパクトなボディに凝縮されたスポーティな要素と、EVならではの先進性を融合させたキャラクターは、従来の小型EVのイメージを大きく覆すものとして評価されています。2月の先行Webサイト公開は、そうした期待感をさらに高める一手といえるでしょう。

このモデルの大きな特徴は、単なる環境性能の高さにとどまらず、「走る楽しさ」を前面に打ち出している点にあります。

ホンダが掲げる「e：Dash BOOSTER（イー・ダッシュ・ブースター）」というコンセプトのもと、日常の移動をより感情的で刺激的な体験へと昇華させることを目指して開発が進められています。

その象徴ともいえるのが「BOOSTモード」であり、アクセル操作に対する鋭いレスポンスや力強い加速感を実現することで、EVでありながらドライビングプレジャーを存分に味わえる仕上がりとなっています。

さらに、仮想有段シフト制御やアクティブサウンドコントロールといった機能も採用されており、ドライバーはまるでエンジン車を操っているかのような感覚を楽しむことができます。

メーター表示や車内のイルミネーションもモードに応じて変化するなど、視覚的な演出も工夫されており、運転するたびに気分が高まるような体験が提供される設計です。

エクステリアデザインにも強い個性が表れています。コンパクトなサイズでありながら、張り出したフェンダーやワイドなスタンスによって力強さを感じさせるフォルムが特徴で、都市部での取り回しやすさと存在感を高い次元で両立しています。

フロントやリアに配置されたエアダクトは、デザイン上のアクセントとしてだけでなく、空力性能や冷却効率の向上にも寄与しており、見た目と機能性がしっかりと結びついています。

こうしたスタイリングからは、かつてのホンダの名車「シティターボ」を彷彿とさせるエッセンスも感じられます。

コンパクトでありながら大胆な発想を取り入れたデザインや、「小さくても只者ではない」という強いメッセージ性は、往年のファンにとっても魅力的に映るポイントといえるでしょう。

現代の技術と過去のDNAが融合した一台として、多くの支持を集める可能性を秘めています。

インテリアにおいても、その思想は一貫しています。ドライバー中心に設計されたコックピットや高いホールド性を持つシートによって、日常使いの快適性とスポーティな走りを両立しています。

また、カラーリングや素材の選び方にも遊び心が感じられ、所有する喜びを実感できる空間に仕上げられています。

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電動化の流れが加速する中で、スーパーワンは単なる次世代車ではなく、「走りの楽しさ」を再定義する存在として位置づけられています。

先行Webサイトの公開によってその全貌の一端が明らかになった今、正式発表や発売時期、価格帯などの詳細情報に対する関心はますます高まっていくことでしょう。

2026年、日本から始まる新たなモビリティの提案として、このスーパーワンがどのようなインパクトを市場に与えるのか、大いに注目されます。