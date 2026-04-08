いなげや、4月のオリジナル新商品を発売 惣菜、寿司弁当、ベーカリー【一覧】
スーパーマーケット・いなげやは、4月に発売する商品を発表した。同社は、毎月、オリジナルの新商品またはリニューアル商品を販売し、お客さまに楽しく商品を選んでいただける店の実現を目指している。
【画像】いなげや、4月のオリジナル新商品たち
■新発売【惣菜】 スパイス香る！げんこつ唐揚
「食べ応え抜群、スパイス味の効いた大きな唐揚」をコンセプトに企画。マテ茶配合の100%植物性飼料で育てた、肉質が柔らかく臭みの少ない鶏肉を、食べ応えのあるジャンボサイズにカットし、15種類のスパイスとハーブで味付け。さらに、ロレーヌ産岩塩・超特選濃口醤油・鹿児島県産鶏ガラスープを使用したこだわりの調味液で、鶏肉の旨味を引き出した。サイズが大きいため、火が通りにくく焦げやすいという難題に直面したが、改良を重ねたことで見栄えも美しい仕上がり。
本体価格：1個299円／税込価格1個322.92円
販売開始：4月1日（水）
■新発売【惣菜】 海鮮ちらしと讃岐うどんセット
丼ぶり・うどんセットの新商品。ネギトロ・サーモン・いくら・赤えびに玉子・きゅうりを加えた彩り鮮やかな海鮮ちらしに、コシが自慢の讃岐うどんを組み合わせたセットをラインナップに加えた。ちらし寿司と讃岐うどんが一度に楽しめるお得感満載の寿司弁当。
本体価格：499円／税込価格538.92円
販売開始：4月1日（水）
■新発売【惣菜】 にぎり寿司5カンと信州そばセット
丼ぶり・そばセットの新商品です。人気のサーモン・あぶらガレイ・えび・いか・玉子のにぎり寿司5カンと、風味豊かな信州そばを組み合わせたセットをラインナップに加えた。旧商品より1カン増量し、お得感の増した寿司弁当。
本体価格：499円／税込価格539.92円
販売開始：4月1日（水）
■新発売【ベーカリー】 香るよもぎロール ３コ入
例年好評の、春を感じさせる「よもぎロール」の新商品。今年はよもぎ・小麦粉・水の配合を絶妙なバランスに調整したことで、よもぎの香りを失わずに苦みを抑え、ふんわり食感に仕上げた。トーストせずにそのまま食せば、よもぎの豊かな風味をより楽しめる。
本体価格：280円／税込価格302.40円
販売開始：4月1日（水）
■新発売【ベーカリー】 もちバニラジャンボパイ
濃厚でコクのある口溶けの良いバニラクリームともちもち食感のフィリングを、サクサクのパイ生地で包み込んで焼き上げた。当社史上最大級のサイズは、シェアしても楽しめるボリューム感。
本体価格：299円／税込価格322.92円
販売開始：4月1日（水）
【画像】いなげや、4月のオリジナル新商品たち
■新発売【惣菜】 スパイス香る！げんこつ唐揚
「食べ応え抜群、スパイス味の効いた大きな唐揚」をコンセプトに企画。マテ茶配合の100%植物性飼料で育てた、肉質が柔らかく臭みの少ない鶏肉を、食べ応えのあるジャンボサイズにカットし、15種類のスパイスとハーブで味付け。さらに、ロレーヌ産岩塩・超特選濃口醤油・鹿児島県産鶏ガラスープを使用したこだわりの調味液で、鶏肉の旨味を引き出した。サイズが大きいため、火が通りにくく焦げやすいという難題に直面したが、改良を重ねたことで見栄えも美しい仕上がり。
本体価格：1個299円／税込価格1個322.92円
販売開始：4月1日（水）
丼ぶり・うどんセットの新商品。ネギトロ・サーモン・いくら・赤えびに玉子・きゅうりを加えた彩り鮮やかな海鮮ちらしに、コシが自慢の讃岐うどんを組み合わせたセットをラインナップに加えた。ちらし寿司と讃岐うどんが一度に楽しめるお得感満載の寿司弁当。
本体価格：499円／税込価格538.92円
販売開始：4月1日（水）
■新発売【惣菜】 にぎり寿司5カンと信州そばセット
丼ぶり・そばセットの新商品です。人気のサーモン・あぶらガレイ・えび・いか・玉子のにぎり寿司5カンと、風味豊かな信州そばを組み合わせたセットをラインナップに加えた。旧商品より1カン増量し、お得感の増した寿司弁当。
本体価格：499円／税込価格539.92円
販売開始：4月1日（水）
■新発売【ベーカリー】 香るよもぎロール ３コ入
例年好評の、春を感じさせる「よもぎロール」の新商品。今年はよもぎ・小麦粉・水の配合を絶妙なバランスに調整したことで、よもぎの香りを失わずに苦みを抑え、ふんわり食感に仕上げた。トーストせずにそのまま食せば、よもぎの豊かな風味をより楽しめる。
本体価格：280円／税込価格302.40円
販売開始：4月1日（水）
■新発売【ベーカリー】 もちバニラジャンボパイ
濃厚でコクのある口溶けの良いバニラクリームともちもち食感のフィリングを、サクサクのパイ生地で包み込んで焼き上げた。当社史上最大級のサイズは、シェアしても楽しめるボリューム感。
本体価格：299円／税込価格322.92円
販売開始：4月1日（水）