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田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「100億円投資家・テスタ氏の"異常な投資術"とは？？」を公開した。動画内で田端氏は、カリスマ投資家・テスタ氏の常人離れした銘柄コードの暗記力や、神速とも言える損切りのスピードについて言及。一流のプロ投資家が身を置くシビアな勝負の世界の現実を、独自のアスリート理論を交えながら語っている。



田端氏は動画の冒頭で、テスタ氏の「銘柄コードの暗記数は異常」だと切り出した。スキャルピングと呼ばれる数秒から数分で売買を繰り返す超短期トレードにおいて、銘柄コードを入力する際の「5秒、10秒」のタイムロスが、致命的な買いチャンスの喪失につながると指摘。株を買いに行く際は、銘柄コードで打ち込むのが最も早い手法であり、そのためにテスタ氏が膨大な数の銘柄コードを記憶している背景を説明した。動画内では、テスタ氏が「4桁のコードを言うだけで、ほぼ答えられる」という驚異的な記憶力を持つことも明かされた。



さらに田端氏は、テスタ氏に対して「どういう時に損切ったり外しますか？」と直接質問した際の逸話を披露した。相場の変動に対して「やばい」と思った時にポジションを外すのかという問いに対し、テスタ氏は「『やばい』と思う時の『や』で手が動いて、『ば』で売ってます」と答えたという。田端氏はこの圧倒的なスピード感に触れ、頭で考えてから行動するのでは「『やばい』と思った瞬間もう遅い」のだと自身も深く納得した様子で語り、瞬時の判断が求められる過酷な投資の現場を表現した。



最後に田端氏は、テスタ氏の極限まで研ぎ澄まされた反射神経をプロ野球のバッターに例える説を展開した。「ピッチャーが投げた球がきて、いちいちどんな球だったら打つか打たないかとか、考えないじゃないですか」と語り、一流の打者は思考を挟まずに「身体が勝手に動く」状態にあると指摘。テスタ氏が実践する神速のトレードも「ほとんどそれと同じ世界なんだよな」と結論づけ、トップ投資家たちが持つアスリート並みの直感と反射神経の凄まじさを語り、動画を締めくくった。