Bジェイズは昨年のワールドシリーズで山本に3勝を献上

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間8日・トロント）

快投の裏で悲鳴が上がっている。ドジャース・山本由伸投手が7日（日本時間8日）、敵地でのブルージェイズ戦に先発した。5回まで無失点に抑える好投を見せている。一方でカナダ国民は“悪夢の再来”に頭を抱えている。

山本は初回先頭から3者連続三振の立ち上がり。2回は4番のサンチェスに右越えの二塁打を浴びるピンチだったが、続く岡本を二飛に仕留めた。右飛、三振で無失点に終えると、直後の攻撃で大谷の適時打などで2点の援護点をもらった。

3回も三振1つを含む3者凡退。4回も2死を簡単に奪い、二塁打を浴びたサンチェスもフルカウントからのカーブで三振。5回も3人をアウトにし、1安打無四球6奪三振で勝利投手の権利を手にしている。ドジャースファンは歓喜する一方で、悲痛な叫びを上げているのがブルージェイズファンだ。

そもそも、山本は“憎き相手”。昨年のワールドシリーズでは第2戦で9回1失点完投を許し、第6戦も抑えられた。そして第7戦の9回途中から11回まで抑えられ、32年ぶりの悲願を打ち砕かれた。試合前から山本にはブーイングが寄せられていたが、今回も快投を許して肩を落とすしかなかった。

ブルージェイズファンからは「お願いだからもうやめて……」「ヤマモト、お前はそんなにジェイズが嫌いなのか？」「早く降板して」「ヤマモトと二度と対戦したくない」「いつか点が取れるのか」など、試合途中にもかかわらず“白旗ムード”が漂っている。（Full-Count編集部）