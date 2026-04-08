パパとママが一緒に帰宅した時のわんちゃんの反応が可愛いと話題に。ふたりが帰ってきておうちの中を嬉しそうに走り回るわんちゃんの、パパとママへの僅かな対応の違いが19万再生を超えて笑いを届けています。

嬉しさを抑えきれないものの、理性はしっかりと保っているわんちゃんの姿を見た人からは、「めちゃくちゃ可愛いｗ」「切ないけどあるあるです（笑）」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パパとママが帰ってきて大喜びする犬→『同時に呼んでみた』結果…なんだか切ない『態度の違い』】

パパとママが帰宅して嬉しさ大爆発のあずきちゃん

TikTokアカウント『ポメ柴あずきと道産子ファミリー』に、パパとママに対するわんちゃんの反応の違いが投稿され、笑顔を届けています。

ある日、ポメラニアンと柴犬のMIX犬あずきちゃんのパパとママは一緒におうちに帰ってきたそう。すると、あずきちゃんは耳をペタンと倒してとても嬉しそうにふたりをお迎えに来てくれたといいます。

パパが先に部屋の奥に入り、ママは入り口の方へいたため、ふたりの間を行き来するかたちになったあずきちゃん。

ふたりへ平等におかえりの挨拶をしているように見えたあずきちゃんですが…そこには、思わず笑ってしまう微妙な違いがあったといいます。

ママ贔屓なあずきちゃんにパパは…

とても嬉しそうにパパとママをお出迎えしてくれるあずきちゃん。しかし、その光景をよく見てみると…なんと、あずきちゃんはパパの時だけ絶妙な位置まで近づいたあと、ママの方へと踵を返していたそう！

ママの時は体をすり寄せて喜んでいたあずきちゃんですが、パパの時はパパの手が触れそうな位置までくるとUターンしてしまいます。

その反応に気づいたパパは、次第に声がか細くなってしまうのでした。

寂しげに立ちすくむパパにエールの声続々

そんなあずきちゃんの反応に気づいたママは、パパに気を使って「あっち行ってきな」とあずきちゃんに声をかけたそう。しかし、あずきちゃんはパパの方には見向きもせず、部屋の隅の方へと行ってしまったとのこと。

そのあまりのツンデレなあずきちゃんの態度に、思わずママも笑いが込み上がってきてしまったといいます。

普段はとっても可愛いけれど、たまにスパイスも効かせる小悪魔なあずきちゃん。そんなあずきちゃんの魅力から、ますます目が離せなくなってしまいます。

パパにだけツンデレ対応をするあずきちゃんの光景には、たくさんのコメントが寄せられることに。「パパの方行っても秒でリターンしてくるのかわいすぎる」「パパの寂しそうな仁王立ちｗ」「ママの比率高くておもろい（笑）」と笑いを巻き起こすこととなったのでした。

TikTokアカウント『ポメ柴あずきと道産子ファミリー』では、そんなツンデレな魅力も見せてくれるあずきちゃんの、幸せいっぱいな日々が綴られていますよ。

あずきちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ポメ柴あずきと道産子ファミリー」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。