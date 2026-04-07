今月２日に６１歳で死去した大相撲世話人の陸奥北海さん（本名・本間勝明、伊勢ケ浜）の通夜が７日、東京・江東区で営まれた。

八角理事長（元横綱北勝海）、浅香山親方（元大関魁皇）、出羽海親方（元幕内小城乃花）、錦戸親方（元関脇水戸泉）、富士ケ根親方（元小結大善）、伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）、宮城野親方（元横綱旭富士）ら約１５０人が参列した。

春巡業に参加している熱海富士、義ノ富士、錦富士は石川県小松市の巡業から帰京。参列後は８日の巡業先である愛知・安城市に向けて出発した。

錦富士は「若い衆の時は『早く（関取に）上がって親孝行しろ』と言ってくれました。顔を見ることができて良かった」と手を合わせた。ケガのため部屋の合宿に参加できなかった時を「一人で部屋に残った時にまわしを締めてくれました。すごくお世話になりました」と述懐し、感謝を口にしていた。

元幕内照強の福岡翔輝さん（３１）は「土俵ではメチャクチャ怖かったですが、私生活では優しかった。（食事中に）『もっとメシを食え』と隣でずっと見られました。今思えば、ありがたかったです」と話した。

弓取式の最多出場記録を持ち、昨年５月場所後に引退した元聡ノ富士の松岡久志さん（４８）は「入門した時はまだ現役で、よく稽古をつけてくれました。世話人になってからは優しい方。相撲、私生活、ちゃんこ、全部教えてくれました」と悼んだ。現在は都内の旧伊勢ケ浜部屋で、相撲体験と食事を提供する「旭富士道場」で、ちゃんこ料理を振る舞っている。

陸奥北海さんは１９６４年６月２４日生まれ、北海道日高郡新ひだか町（旧三石郡三石町）出身。１９８１年春場所、安治川部屋で初土俵。１９９３年秋場所で新十両。最高位は東十両６枚目、十両を１０場所務めた。２００４年１月に世話人に転身した。８日に同所で葬儀が営まれる。