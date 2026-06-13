2026年6月11日から14日まで、有明GYM-EX（東京都江東区）で開催中の「文具女子博トーキョー2026」。 "文具好きが最高に楽しめるイベント！" を合言葉に、その場で見て、触れて、購入できるのはもちろん、メーカーの人たちと直接会話を楽しみながら買い物を楽しめます。 今回は、そんな日本最大級の文具の即売イベントで見つけた胸きゅんステーショナリーを紹介します。 遊び心満載の仕掛けに驚き...！ 入場するとその広さに圧