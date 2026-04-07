市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

天気のポイントです。

小野：

あす8日は朝から晴れます。あさって9日の夜から10日は雨が降るでしょう。



はじめに、きょう7日の金沢の気温の様子です。

小野：

日付けが変わったころは10度以上、4時前には16度くらいあった気温が日中はひと桁まで下がりました。きのう6日の日中は20度くらいありましたので、比べるとその差は10度以上。グッと寒く感じました。午後6時で9.6度です。





あす8日朝9時の予想天気図です。

小野：

あす8日は高気圧に覆われ、朝から晴れます。



市川：

晴れると放射冷却で、また冷えますか？



小野：

あす8日朝は、金沢・輪島とも 7度、これで平年並みに近い気温です。

小野：

あさって9日になりますと、低気圧と前線が近づいてきます。石川県内は夜から雨が降り始めるでしょう。



気象台の 週間予報です。

小野：

あさって9日の雨は、10日・金曜日まで続くでしょう。12日・日曜日は晴れ間が戻るでしょう。



市川：

9日・木曜日、10日・金曜日の最高気温は22度ですね。



小野：

5月中旬並みです。気象台の情報では、少なくとも今月20日ごろまでは、平年より気温の高い状態が続く見込みです。



市川：

新生活で慣れない時期ですので、健康に気を付けましょう。

