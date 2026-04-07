まるでレストランの味！「成城石井自家製 イカスミのタリオリーニ イカとアンチョビのソース」

最初にご紹介するのは「成城石井自家製 イカスミのタリオリーニ イカとアンチョビのソース」755円。



家庭料理としてあまり食べる機会のないイカスミパスタ。それが手軽に食べられるとあって、さっそく購入してみました。

自宅なら、お歯黒になっても気にしなくて大丈夫。

タリオリーニとは、イタリア北部発祥の細長い平打ちパスタだとか。

写真は販売されている状態のパッケージです。黒いオーバル型のトレーの中に黒いパスタが入っていて、リング状のイカや小さなトマトが見えます。

写真はトレーの蓋を外したところ。

黒い容器にイカスミを練り込んだ黒いパスタ。見た目に結構インパクトがあります。

パスタの上に透明のフィルムが敷かれていて、その上にアンチョビソースがのっています。



蓋をした状態でレンジアップし、透明フィルムを外していただきます。

500Wで2分ほど、レンジアップすればできあがり。蓋をとれば、ふわっと海の香りが漂います。

ソースはイカエキスやアンチョビをベースに、味に深みを出すためにナンプラーを使用。イタリアでは「コラトゥーラ」という魚醤を多く使われていることから、成城石井では日本でも馴染みのあるナンプラーを使用したそうです。

レンジアップした時に潮の香りがしたのは、この魚醤とイカの香りだったんですね。

白いお皿に盛り付ければ、艶々のパスタがはっきり見えて、一層おいしそうに見えますね。レストランで食べている気分!!

トッピングのイカはゆでた後に調味液に漬けてマリネしてあり、これだけで食べてもおいしいですよ。

イカスミを練り込んだ平打ちの生パスタは本格的な味わい。

ガーリックの香りに、セミドライトマトの酸味、ルッコラの風味がアクセントになっています。

気になるカロリーは1食分、475kcalです。

あっさりなのにコク深い！「成城石井自家製 牛出汁とハーブ香る 九条葱と牛バラのフォー」

次にご紹介するのは「成城石井自家製 牛出汁とハーブ香る 九条葱と牛バラのフォー」647円。



成城石井自家製では「フォー・ガー（鶏肉のフォー）」が定番商品として人気ですが、新商品は牛出汁と牛バラ肉が入ったタイプ。

ベトナム風にいうなら「フォー・ボー（牛肉のフォー）」ですね。

上蓋を開けると、表面いっぱいに紫玉ねぎや九条葱などの香味野菜、パクチーやディルなどハーブ類が覆っています。

香味野菜やハーブ類は透明フィルムの上にのっているので、レンジアップする前に、フィルムごと外します。

上を覆っていたハーブ類を取り除くと、下からゼリー状のタレが出てきました。

レンジアップするとゼリーが溶けて、スープになるという仕掛けです。

成城石井では牛本来の香りを閉じ込めるため、肉の煮汁を余すことなく使用した特製の和えダレを開発。あっさりしたスープと、牛出汁のうま味が凝縮された和えダレを独自の比率で合わせています。

500Wで4分ほど加熱。蓋を開ければ、立ち上る蒸気とともに牛肉、八角やクローブなどのスパイスが香ります。

ハーブ類をトッピングしていただきます。

シャキシャキのもやし、牛バラ肉、酸味あふれるセミドライトマト、そしてフレッシュなハーブや香味野菜が本場っぽい!!

あっさりとしながらも牛出汁独特のコクが感じられるスープは、レモンやトマトの酸味もあり、麺との相性もピッタリ!

食べ飽きない味わいです。

煮込んだ牛バラ肉は、塩麹ダレとごま油で和えるというひと手間が加えられていて、噛み締めるとジュワッとうま味が広がります。

気になるカロリーは1人分、484kcalです。



最後にご紹介するのは「成城石井自家製 コク旨黒酢ビャンビャン麺」755円。

ビャンビャン麺ってナニ？と思っている人も多いのでは。

ビャンビャン麺は中国の内陸、陝西省（せんせいしょう）の郷土料理で、小麦や水、塩を原料に作られる幅広の平麺のこと。

パッケージの蓋の上からでも、ゆで卵やもやし、肉味噌や野菜が入っているのが見てとれます。

蓋を取ってみると、麺が見えないくらい、さまざまな具材がのっていました。細切りの唐辛子が、本格的な印象を与えます。

500Wで約2分加熱。レンジの扉を開けると、ふわりと黒酢の香りが立ち上ります。

これは中国の伝統的な黒酢「鎮江香醋（ちんこうこうず）」をジュレ仕立てにして入れてあり、温めた時にジュレが溶け出して香っているのです。

チンゲンサイにネギや赤玉ねぎ、豆もやしナムル、カシューナッツ、ゆで卵、肉味噌など、とにかく具材が豊富です。

幅2cmほどもある平打ち麺は、本場中国から取り寄せたもの。

肉味噌や器の底の方に溜まっている自家製の赤いパプリカオイルと麺をよくかき混ぜていただきます。



幅広でもちもちとした食感の麺とシャキシャキの野菜、濃厚な肉味噌、ときどき香ばしいカシューナッツも味わえて食べ応えたっぷり。

花椒（ホアジャオ）のさわやかな痺れと唐辛子の辛さが刺激的で、ゆで卵のやさしい味わいが、箸休めになりますよ。

気になるカロリーは1人分680kcalです。

写真／成城石井

イタリアのパスタ、ベトナムのフォー、中国のビャンビャン麺と3種類の麺料理をご紹介しましたが、気になる麺料理はありましたか？

今回の新商品開発では、現地の調味料や食材、製法を一部取り入れつつも、セントラルキッチンの料理人たちが細部にアレンジやひと工夫加えて、日本人の口に合うようにしています。

例えば「成城石井自家製 牛出汁とハーブ香る 九条葱と牛バラのフォー」では、八角やクローブ、シナモンといった本格的なスパイスを使用しつつ、配合比を試行錯誤することで適度なスパイス感に。

また、あえて具材とソースを別々に調理した後に混ぜ合わせるというひと手間で、料理の色みを大切にするなど。

味わいはもちろん、香りや見た目など細部までこだわり抜くことで、一品完結で、お腹も心も満たされる料理に仕上げてあります。

ご紹介した３品以外にも、シンガポールやマレーシアで親しまれている海鮮焼きそばの「ホッケンミー」、ショートパスタの「オレキエッテ」など、日本ではまだあまり馴染みのない麺料理も発売。日本の麺料理からは長崎風皿うどんが登場。

新メニュー10種に加え、「シンガポール風ラクサ」、「ココナッツクリームで仕立てた濃厚トムヤムヌードル」など既存の自家製麺料理6種もあるので、いろいろ試してみてはいかがでしょう。

画像/成城石井

2026年4月29日（水）までの「春の世界麺紀行」フェア期間中、対象商品に付いているシールを集めて応募すると、抽選でオリジナル商品が当たるプレゼントキャンペーンも実施しています。

Aコースはシール5枚1口でオリジナルどんぶり（抽選で50名様）

Bコースはシール3枚1口でオリジナルレンゲ（抽選で100名様）

おいしく食べて、プレゼントゲットに挑戦してみるのもいいですね！





※ご紹介した商品は、扱いのない店舗や、予告なしに販売が終了・売り切れることもあります。



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Text & Photo： YUKO



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