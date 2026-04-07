4月4日、お笑いコンビ・さや香の新山（34）が自身のYouTubeチャンネルを更新。動画内に登場した若手芸人が、ジャルジャルの福徳秀介（42）に“激似”だと注目を集めている。

話題となっているのは、《【衝撃】福徳さん激似の一年目の芸人》と題された動画。新山が「福徳さんにそっくりな1年目の芸人が現れました」と紹介したのが、お笑いコンビ・前衛クラッコの河井隼希（22）だ。

新山がNSCの講師を務めた際に出会ったという河井は、兵庫県西宮市出身で近畿大学卒の芸歴1年目。センター分けの髪型や柔らかな笑顔、顔立ちまで福徳と瓜二つで、新山も「めっちゃ福徳さんや。近くで見た方が福徳さんや」と驚きを隠さなかった。

一方で新山自身も、かつてジャルジャルの後藤淳平（42）に似ていると言われていた過去があり、芸歴1年目にはジャルジャルの単独公演にゲスト出演するなど、“ジャルジャル関連の仕事”が多かった時期もあったという。「自分のコンビよりもジャルジャルさん関係の仕事の方が多かった」と振り返りつつ、河井に対しては「15年越しに相方が現れました」と冗談交じりに語った。

さらに河井は、アルバイト中に福徳本人と勘違いした客から「まだバイトしはってたんやね？」と声をかけられるなど、“そっくりぶり”を実感したエピソードを披露。これに対し、新山は「ありえへん条件や。俺は NGKの裏っていうジャルジャルさんがおる可能性ある場所（で後藤に似ていると言われた）やん？（でも河井は）バイトしてるっていうありえへん状況で本人やと思われたって相当やもんね」と、その見間違いエピソードに驚きを示した。

ただ、“そっくり芸人”ならではの葛藤もあるようだ。新山は「こんなに誰かに似てるって言われてる芸人で、ちゃんと売れてる人おらんと思ってん。なんかそっくりさんみたいな感じで消えていく流れというか」と、当時の不安を振り返った。

これに対し河井も、「僕もNSC入る前に、そういうの言われ続けてたんで、ほんまに評価のされ方がちゃんとネタとかじゃなくて……」と本音を吐露。すると新山は河井に共感するように、「そっくりさんでポッとだけなんか使われて終わるんかな、みたいな」と、自身の経験を重ねながらかつての心境をにじませた。

それでも新山は「変にお客さんがざわついたりとかさ、いらん笑いというか俺らもちょっとあった」としつつも、「まあでもな、あのおもろかったら乗り越えれると思うから。俺は乗り越えたから」とエール。河井も前向きな姿勢を見せていた。

この動画に対し、視聴者からも驚きの声が寄せられている。

《笑顔も声も似てるかわいいwwww》

《まじで似てるwwwジャルジャルのなにか一つ、ネタカバーお願いします！！！！》

《昔の福徳と比較だとより似てるかも》

《パーツの特徴が一緒すぎて、偽福徳さんの吉本ステッカー作ったら同じステッカーが2枚できてしまう》

現時点では爆発的な広がりこそ見せていないものの、その“激似ぶり”は一度見たら忘れられないインパクト。“もう一人の福徳”として見つかる日も近いかもしれない。