元TBS山本里菜アナ、美容施術直後の「少しアザっぽくなった」リアルな姿公開「肌がモチモチになったからやってよかった」
【モデルプレス＝2026/04/07】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜が4月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。美容施術直前直後の写真を公開し、注目を集めている。
【写真】31歳元TBSアナ「少しアザっぽくなった」ありのままの術直後ショット
山本は「先日スキンバイブを受けてみました」とつづり、専用の機器で肌に細かな振動や刺激を与えながら美容成分を浸透させる美容施術を受けたことを報告。施術直前の麻酔クリームを塗った状態と、直後の赤い腫れがある肌の様子を公開した。
「直後はこんな感じで赤くなったり少しアザっぽくなったかな」と明かし「1週間ちょっと経ったけどやっぱり水分量上がって肌がモチモチになったからやってよかったよ」と、肌のコンディションの変化を満足そうに伝えている。
この投稿には「すっぴん？」「ありのままで美しい」「親近感湧く」「リアルで参考になる」「肌綺麗」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元TBSアナ「少しアザっぽくなった」ありのままの術直後ショット
◆山本里菜、美容施術のビフォーアフター公開
山本は「先日スキンバイブを受けてみました」とつづり、専用の機器で肌に細かな振動や刺激を与えながら美容成分を浸透させる美容施術を受けたことを報告。施術直前の麻酔クリームを塗った状態と、直後の赤い腫れがある肌の様子を公開した。
◆山本里菜の投稿に反響
この投稿には「すっぴん？」「ありのままで美しい」「親近感湧く」「リアルで参考になる」「肌綺麗」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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