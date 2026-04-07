真田広之、浅野忠信ら出演『モータルコンバット／ネクストラウンド』全戦士集結の本ビジュアル
1992年の誕生以来、世界中で支持されてきた格闘ゲームを原作とする映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』が、6月5日より日本公開される。このたび、全ファイターが集結する本ビジュアルが解禁された。
【動画】『モータルコンバット』最新作特報映像
2021年公開の映画『モータルコンバット』に続く最新作となる本作では、単なるアクション映画にとどまらず、“最強同士の戦いを観る”体験を追求した“観戦型エンターテインメント”。キャラクターの個性や技、勝敗を巡る攻防が、劇場をスタジアムのような熱狂へと導く。
前作に引き続き真田広之（スコーピオン役）、浅野忠信（ライデン役）が出演。さらにシリーズ屈指の人気キャラクター、ジョニー・ケイジ役としてカール・アーバンが新たに参戦する。
解禁された本ビジュアルでは、ジョニー・ケイジを中心に、スコーピオンやライデンら人間界の戦士たち、そして魔界の強者たちが対峙。“人間界VS魔界”という構図が一目で伝わる迫力のデザインとなっている。
物語の舞台となる最強決定戦〈モータルコンバット〉では、人間界はすでに9度の敗北を喫し、あと1敗で世界が滅びるという危機に直面。絶望的な状況の中、最後の切り札としてジョニー・ケイジが参戦し、魔界の皇帝シャオ・カーン率いる最凶のファイターたちとの“最終決戦”が幕を開ける。
あわせて、4月10日よりムビチケ前売券（オンライン）の発売も決定。すべての戦士がそろった究極の格闘大会に向けた“観戦チケット”となる。
【動画】『モータルコンバット』最新作特報映像
2021年公開の映画『モータルコンバット』に続く最新作となる本作では、単なるアクション映画にとどまらず、“最強同士の戦いを観る”体験を追求した“観戦型エンターテインメント”。キャラクターの個性や技、勝敗を巡る攻防が、劇場をスタジアムのような熱狂へと導く。
解禁された本ビジュアルでは、ジョニー・ケイジを中心に、スコーピオンやライデンら人間界の戦士たち、そして魔界の強者たちが対峙。“人間界VS魔界”という構図が一目で伝わる迫力のデザインとなっている。
物語の舞台となる最強決定戦〈モータルコンバット〉では、人間界はすでに9度の敗北を喫し、あと1敗で世界が滅びるという危機に直面。絶望的な状況の中、最後の切り札としてジョニー・ケイジが参戦し、魔界の皇帝シャオ・カーン率いる最凶のファイターたちとの“最終決戦”が幕を開ける。
あわせて、4月10日よりムビチケ前売券（オンライン）の発売も決定。すべての戦士がそろった究極の格闘大会に向けた“観戦チケット”となる。