2歳と5歳の子ども2人、世帯年収は「400万円」。「幼稚園の無償化」で幼稚園と保育園の費用はどれくらい変わる？

幼稚園教育無償化とは

幼稚園教育無償化は、日本の3～5歳の子ども全員を対象にした無償化制度です。対象の子どもたちの通う幼稚園や保育所などの利用料のうち、教育・保育部分について、上限までであれば原則無料になります。こども家庭庁によると、保育料の無償化における月額上限は月2万5700円です。

ただし、幼稚園や保育所への送迎費やイベントにかかる費用、副食、食材費などは一部の世帯を除いて無料にならないため、家庭で用意する必要があります。副食も無料になるのは、年収360万円未満に相当する世帯と、第3子以降の子どもが幼稚園や保育所などに通っている世帯です。

また、預かり保育や認可外保育施設など一部の施設は、保育の必要性を認められなければ無償化の対象になりません。保育の必要性の認定を受けた場合、預かり保育と認可外保育施設で無償化の範囲は以下の通りです。



・幼稚園の預かり保育：月の預かり日数×450円と利用料を比べ、低い方が上限月1万1300円まで無料

・認可外保育施設：月3万7000円まで無料



このように、施設によって上限や条件が変わります。詳細な適用条件は、自治体や利用施設に確認するとよいでしょう。



幼稚園と保育園の費用の違い

今回は5歳の子どもは幼稚園に、2歳の子どもは保育園に通うとして、費用を比較します。比較に当たって、条件は以下の通りです。



・公立の幼稚園と大阪市の認可保育所に通っている

・幼稚園の利用料は無償化の上限以内

・配偶者は専業主婦



まず、幼稚園にかかる費用のうち、利用料は無償化の上限以内のためかかりません。また、文部科学省の「令和5年度子供の学習費調査」を基に、公立幼稚園の平均費用から授業料を差し引くと、平均でかかる費用は年6万3946円です。

対して、認可保育所を利用した場合、利用料は世帯の収入状況により変わります。大阪府大阪市の認可保育所等を利用した場合、年収400万円だと月の利用料目安は3万2700円、年間の利用料は39万2400円です。

ただし、東京都では令和7年9月以降、独自に第1子の保育料無償化を進める自治体への支援があります。また、保育施設の種類は多岐にわたり、施設によってかかる費用は変動します。あくまでも参考としてください。



世帯年収400万円だと教育費はどれくらい？

世帯年収が400万円の場合、無償になるのは幼稚園の利用料のみです。先述した例を基にすると、子ども2人の教育費は「6万3946円＋39万2400円」で45万6346円になります。

ただし、平均値を基にしているため、通わせている保育施設のイベント内容や授業内容によっては、費用が高くなる可能性もあります。想定よりかかる場合に備えて、子どもの教育費は余裕をもって用意しておくとよいでしょう。



利用料無償化はあるものの保育園の方が高くなる場合がある

幼稚園は利用料の無償化制度が整備されており、月2万5700円までの利用料であれば無料になります。ただし、無料になるのはあくまでも利用料のみのため、イベントや送迎費などは用意が必要です。

一方、保育園は施設や収入状況によって利用料が異なり、大阪市の認可保育所を利用する場合、年39万2400円が目安となります。幼稚園よりも32万8454円高い結果です。

ただし、実際の費用は状況によって変わります。幼稚園無償化制度や費用が安い施設を利用しているとしても、念のため教育費は余裕を持って用意しておきましょう。



出典

こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化概要

文部科学省 令和5年度子供の学習費調査 2 調査結果の概要 2 学校教育費（1） 幼稚園（8ページ）

大阪府大阪市 令和7年度 保育施設等の保育料のお知らせ

東京都福祉局 保育料等の無償化について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー