2歳と5歳の子ども2人、世帯年収は「400万円」。「幼稚園の無償化」で幼稚園と保育園の費用はどれくらい変わる？

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「幼稚園の無償化」と聞くと、幼稚園に関するすべての費用が無償化されると考える人もいるかもしれません。しかし、幼稚園教育の無償化は、無料になる範囲が定められています。それ以外の費用は、家庭で用意しましょう。 今回は、幼稚園教育無償化の概要や幼稚園と保育園の費用差、幼稚園と保育園の教育費などについてご紹介します。

幼稚園教育無償化とは

幼稚園教育無償化は、日本の3～5歳の子ども全員を対象にした無償化制度です。対象の子どもたちの通う幼稚園や保育所などの利用料のうち、教育・保育部分について、上限までであれば原則無料になります。こども家庭庁によると、保育料の無償化における月額上限は月2万5700円です。
ただし、幼稚園や保育所への送迎費やイベントにかかる費用、副食、食材費などは一部の世帯を除いて無料にならないため、家庭で用意する必要があります。副食も無料になるのは、年収360万円未満に相当する世帯と、第3子以降の子どもが幼稚園や保育所などに通っている世帯です。
また、預かり保育や認可外保育施設など一部の施設は、保育の必要性を認められなければ無償化の対象になりません。保育の必要性の認定を受けた場合、預かり保育と認可外保育施設で無償化の範囲は以下の通りです。


・幼稚園の預かり保育：月の預かり日数×450円と利用料を比べ、低い方が上限月1万1300円まで無料
・認可外保育施設：月3万7000円まで無料

このように、施設によって上限や条件が変わります。詳細な適用条件は、自治体や利用施設に確認するとよいでしょう。

幼稚園と保育園の費用の違い

今回は5歳の子どもは幼稚園に、2歳の子どもは保育園に通うとして、費用を比較します。比較に当たって、条件は以下の通りです。


・公立の幼稚園と大阪市の認可保育所に通っている
・幼稚園の利用料は無償化の上限以内
・配偶者は専業主婦

まず、幼稚園にかかる費用のうち、利用料は無償化の上限以内のためかかりません。また、文部科学省の「令和5年度子供の学習費調査」を基に、公立幼稚園の平均費用から授業料を差し引くと、平均でかかる費用は年6万3946円です。
対して、認可保育所を利用した場合、利用料は世帯の収入状況により変わります。大阪府大阪市の認可保育所等を利用した場合、年収400万円だと月の利用料目安は3万2700円、年間の利用料は39万2400円です。
ただし、東京都では令和7年9月以降、独自に第1子の保育料無償化を進める自治体への支援があります。また、保育施設の種類は多岐にわたり、施設によってかかる費用は変動します。あくまでも参考としてください。

世帯年収400万円だと教育費はどれくらい？

世帯年収が400万円の場合、無償になるのは幼稚園の利用料のみです。先述した例を基にすると、子ども2人の教育費は「6万3946円＋39万2400円」で45万6346円になります。
ただし、平均値を基にしているため、通わせている保育施設のイベント内容や授業内容によっては、費用が高くなる可能性もあります。想定よりかかる場合に備えて、子どもの教育費は余裕をもって用意しておくとよいでしょう。

利用料無償化はあるものの保育園の方が高くなる場合がある

幼稚園は利用料の無償化制度が整備されており、月2万5700円までの利用料であれば無料になります。ただし、無料になるのはあくまでも利用料のみのため、イベントや送迎費などは用意が必要です。
一方、保育園は施設や収入状況によって利用料が異なり、大阪市の認可保育所を利用する場合、年39万2400円が目安となります。幼稚園よりも32万8454円高い結果です。
ただし、実際の費用は状況によって変わります。幼稚園無償化制度や費用が安い施設を利用しているとしても、念のため教育費は余裕を持って用意しておきましょう。
 

出典

こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化概要
文部科学省 令和5年度子供の学習費調査 2 調査結果の概要 2 学校教育費（1） 幼稚園（8ページ）
大阪府大阪市 令和7年度　保育施設等の保育料のお知らせ
東京都福祉局 保育料等の無償化について
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー