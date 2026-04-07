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韓国の成功条件は「ソウルの大学」「財閥就職」「子供の教育」。日本との決定的な違いは？

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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「日本では理解されない、韓国人の成功基準3つ🧐」を公開した。



動画では、工学博士のパクくんが、韓国社会において「勝ち組」と定義される人生の具体的な3つの条件について解説。学歴、就職、そして老後設計に至るまで、日本とは異なる過酷な競争社会のリアルを浮き彫りにした。



パクくんはまず、韓国で勝ち組になるための第一歩として「インソウル（In Seoul）」を挙げる。これは単にソウル市内の大学に通うことを指す言葉ではなく、「社会的に認められる大学」という意味を持つ。パクくんは「地方の国立大学より、ソウル市内の私立大学の方が上とみなされる」と語り、自身も高校時代に母親から「インソウルじゃなかったら浪人しなさい」と言われた経験を明かした。



次に挙げられたのは「財閥系企業への就職」だ。サムスンやLGといった企業への入社は、韓国において就職の頂点とみなされる。その理由は「待遇が桁違いだから」であり、初任給やボーナスの額が日本とは比較にならないほど高いという。パクくんは「就職はステータスそのものになれる」と表現し、どこに勤めているかが人生の評価点となる社会の風潮を説明した。



3つ目の条件は「ソウルに家を買い、子供を名門大学に進学させること」だ。老後資金を犠牲にしてでも子供の教育費に投資し、子供を勝たせることが親の役割とされる。パクくんは、自身の両親も家のローン返済や教育費のために共働きを続け、決して愚痴をこぼさなかったと振り返る。



動画の終盤でパクくんは、こうした社会が決めた「勝ち組」のテンプレートに対し、「この道の先に僕自身の幸せはあるのかな」と疑問を呈する。そして、日本への留学を選んだ自身の経験を踏まえ、「僕は僕にしかできない場所で戦っていきたい」と締めくくった。韓国の競争社会の実情を知ると同時に、自分自身の幸せの定義について考えさせられる内容となっている。