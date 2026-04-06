歌手の郷ひろみ（70）が6日にスタートしたTBSのバラエティー番組「テレビ×ミセス」（月曜後9・00、初回は後8・55）に出演し、50代になってから左利きに変えた理由を明かした。

「朝起きてしんどいと思う日はあまりない」「納豆は200回混ぜる」など70歳の今も元気いっぱいのエピソードを明かし、司会のMrs. GREEN APPLEを驚かせた郷。

スタイルを維持するためにスポーツジムに「行ってます、月水金」と明かし、「20代後半かちょっと忘れたけど、それぐらいから（行っている）。ずっとです」と笑顔を語った。

元々は右利きだったが約15年前に左利きに変えたという。ボーカルの大森元貴が「途中で変えられたんですね？」と確認すると、郷は「危険なもの、サイン書かなきゃいけないものとかは右なんですよ。でもお箸とか歯ブラシとか全部左なんです」。

左利きにした理由を聞かれると「体のバランスを取ろうと思って」と回答。「両利きなんですよ。食べるのは確かに速いですよね」と両手に箸を持つ仕草をして笑いを誘い、大森からは「意味わかんないから！」と突っ込まれていた。