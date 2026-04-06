ブラッドリー・クーパー監督最新作『これって生きてる？』キャスト陣が作品の魅力を語る
俳優としてだけでなく、監督としてもハリウッドをけん引するブラッドリー・クーパーの最新作『これって生きてる？』が、4月17日に公開される。
【動画】キャスト陣が作品の魅力を語るフィーチャレット映像
『アリー／スター誕生』『マエストロ：その音楽と愛と』でアカデミー賞作品賞にノミネートされるなど高い評価を受けてきたクーパーが、実話をもとに手がけた本作。
二人の子どもにも恵まれ、順調な人生を歩んでいるように見えた夫婦、アレックスとテス。しかし中年に差しかかり、それぞれが置き去りにしてきた夢が、二人の関係に影を落としていく。やがて結婚生活は終わりへと向かい、失意の中にいたアレックスは、ニューヨークの街でふと立ち寄ったコメディクラブで偶然ステージに立つことに。夫婦の赤裸々な関係を“笑い”へと昇華させながら、新たな生きがいを見出していくアレックス。その先に待っていたのは、思いもよらない人生の転機だった――。
主人公・アレックスを演じるのは、4度のエミー賞ノミネートを誇るウィル・アーネット。妻・テス役には、『マリッジ・ストーリー』でアカデミー賞を受賞したローラ・ダーンが出演する。クーパーが熱望したキャストとスタッフが集結し、リアルなニューヨークを舞台に、夫婦の関係性や人生の再生を描く。これまで以上にコンパクトで親密な物語でありながら、繊細な感情描写と確かな演出力が光るヒューマンドラマとなっている。
■キャスト陣が作品の魅力を語るフィーチャレット映像
映像には、監督・脚本・第二班カメラも担当し、自身もボールズ役で出演するブラッドリー・クーパーをはじめ、主人公アレックス役のウィル・アーネット、妻テス役のローラ・ダーン、友人クリスティーン役のアンドラ・デイが登場。まるでアカデミー賞授賞式を思わせる顔ぶれだ。
ここで明かされたのは、本作がイギリスのコメディアン、ジョン・ビショップの実話に着想を得た物語であること。ウィル・アーネットは、共通の友人から「離婚直後のジョンがスタンダップコメディと出会ったエピソード」を聞き、30年来の友人で、『マエストロ：その音楽と愛と』の撮影中だったクーパーに話したことが映画化のきっかけになったと語っている。
物語の主人公アレックスは、20年連れ添った妻テスと離婚し、人生の岐路に立たされる。ローラ・ダーンは「望んだのとは違う人生に行き詰まっている」と役柄を表現。家族を失い、人生の終わりのような喪失感を抱えるアレックスが、偶然訪れたコメディクラブのステージが彼の運命を変えていく。
大学院に通っている頃にスタンドアップコメディにのめり込んだというクーパーは、舞台となるコメディクラブを「人間社会の縮図」と表現し、「自分の存在意義や目標、好奇心、そして新たな人間関係に向き合う人々を描いた作品」と語る。アンドラ・デイも「互いに尊敬し合う二人が、自分自身を再発見する物語」とその魅力を説明した。
撮影の裏側についても言及。ダーンは「大胆で情熱的な監督としてのブラッドリーを間近で見られて光栄だった」と振り返る一方、スタンダップコメディに初挑戦したアーネットは「ステージへ降りる階段が本当に怖かった」と本音を明かす。クーパー自身も「自分があの舞台に立つと思うと恐ろしい」と語りながら、「ウィルの姿に勇気をもらった。捨て身になれば人は何でもできる」と称賛している。
喪失や愛、そして再生――誰もが一度は経験する感情を真正面から描いた本作。大人たちに“愛する勇気”を与えてくれそうだ。
【動画】キャスト陣が作品の魅力を語るフィーチャレット映像
『アリー／スター誕生』『マエストロ：その音楽と愛と』でアカデミー賞作品賞にノミネートされるなど高い評価を受けてきたクーパーが、実話をもとに手がけた本作。
二人の子どもにも恵まれ、順調な人生を歩んでいるように見えた夫婦、アレックスとテス。しかし中年に差しかかり、それぞれが置き去りにしてきた夢が、二人の関係に影を落としていく。やがて結婚生活は終わりへと向かい、失意の中にいたアレックスは、ニューヨークの街でふと立ち寄ったコメディクラブで偶然ステージに立つことに。夫婦の赤裸々な関係を“笑い”へと昇華させながら、新たな生きがいを見出していくアレックス。その先に待っていたのは、思いもよらない人生の転機だった――。
■キャスト陣が作品の魅力を語るフィーチャレット映像
映像には、監督・脚本・第二班カメラも担当し、自身もボールズ役で出演するブラッドリー・クーパーをはじめ、主人公アレックス役のウィル・アーネット、妻テス役のローラ・ダーン、友人クリスティーン役のアンドラ・デイが登場。まるでアカデミー賞授賞式を思わせる顔ぶれだ。
ここで明かされたのは、本作がイギリスのコメディアン、ジョン・ビショップの実話に着想を得た物語であること。ウィル・アーネットは、共通の友人から「離婚直後のジョンがスタンダップコメディと出会ったエピソード」を聞き、30年来の友人で、『マエストロ：その音楽と愛と』の撮影中だったクーパーに話したことが映画化のきっかけになったと語っている。
物語の主人公アレックスは、20年連れ添った妻テスと離婚し、人生の岐路に立たされる。ローラ・ダーンは「望んだのとは違う人生に行き詰まっている」と役柄を表現。家族を失い、人生の終わりのような喪失感を抱えるアレックスが、偶然訪れたコメディクラブのステージが彼の運命を変えていく。
大学院に通っている頃にスタンドアップコメディにのめり込んだというクーパーは、舞台となるコメディクラブを「人間社会の縮図」と表現し、「自分の存在意義や目標、好奇心、そして新たな人間関係に向き合う人々を描いた作品」と語る。アンドラ・デイも「互いに尊敬し合う二人が、自分自身を再発見する物語」とその魅力を説明した。
撮影の裏側についても言及。ダーンは「大胆で情熱的な監督としてのブラッドリーを間近で見られて光栄だった」と振り返る一方、スタンダップコメディに初挑戦したアーネットは「ステージへ降りる階段が本当に怖かった」と本音を明かす。クーパー自身も「自分があの舞台に立つと思うと恐ろしい」と語りながら、「ウィルの姿に勇気をもらった。捨て身になれば人は何でもできる」と称賛している。
喪失や愛、そして再生――誰もが一度は経験する感情を真正面から描いた本作。大人たちに“愛する勇気”を与えてくれそうだ。