【4月の金運ランキング】 星座占いで開運＆開運アイテムを無料でチェック
●第12位〜第9位
金運を味方につけたいあなたへ──4月のマネー運を星座別に徹底チェック! お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は? ラッキーアクションや開運アイテムとともに、4月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。
○第12位 射手座
「準備と見直し」がテーマです。上旬は気持ちが大きくなり浪費傾向に。あなたのお金の使い方や収支バランスを整えることで、後半が安定。生活習慣や仕事の効率化は◎。落ち着きを取り戻すことで、あなたの才能や経験を活かした収入のチャンスが見えてくる可能性大。
○★ラッキーアクション
・「準備と見直し」がテーマです。上旬は気持ちが大きくなり浪費傾向に。あなたのお金の使い方や収支バランスを整えることで、後半が安定。生活習慣や仕事の効率化は◎。落ち着きを取り戻すことで、あなたの才能や経験を活かした収入のチャンスが見えてくる可能性大。
○★開運アイテム
・観葉植物
○★幸運を引き寄せるヒント
ウォーキングをすると、健康資産を維持できそう。
○第11位 水瓶座
「情報と行動」が鍵。新しい知識や人との会話の中から、収入につながるヒントあり。特に10日以降はあなたの行動力が高まり、副業や新しい仕事のアイディアが浮かぶことも。大きく増やすより、「チャンスの種」を育てるイメージで動くと後半にはいい波に乗れる模様。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「愛情」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ノート(アイデアメモ用)
○★幸運を引き寄せるヒント
思いついたことは素早く行動に移して。
○第10位 魚座
あなたの才能や努力に対して、正しい対価を受け取れているかを考える機会が増えそうです。あまり遠慮はしないで。得意分野や経験を活かして、収入の可能性を広がるヒントが見つかるでしょう。心優しいあなた。人のためにお金を使いすぎる傾向には注意して。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「手放し」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・お気に入りのマグカップ
○★幸運を引き寄せるヒント
あなたの才能にふさわしい対価を受け取って。
○第9位 山羊座
冠婚葬祭など思わぬ出費で慌てそう。堅実なあなた。日々の小さな改善が金運を呼び込みます。固定費、日用品もランニングコストを考えて長期目線で考えると◎。仕事の流れに変化アリ。新しいプロジェクトや役割を任されることで、評価や収入面でのチャンスも巡る兆し。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「環境」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・シンプルな革の手帳
○★幸運を引き寄せるヒント
焦らず、長く続く豊かさを積み上げていくことが鍵です。
●第8位〜第5位
○第8位 乙女座
あなたを取り巻く環境が大きく変わっていきそう。踏み出すほど、評価とチャンスが広がります。住まい・仕事環境・家族に関する出費は◎。後々の豊かさに直結する模様。後半これまでの努力が評価されやすく、副業などから収入アップの兆しがあるなど嬉しい変化アリ。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「キャリア」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ハンドクリーム
○★幸運を引き寄せるヒント
いままでとは違うアクションを考えるタイミング。勇気を出して。
○第7位 天秤座
「勢いで動くほどブレやすい」星回り。買い物も決断もスピードが上がるため、衝動買いには注意を。高額なものほど“一晩寝かせてから”が正解です。派手な収入増を狙うより、固定費やサブスクの見直し・仕事道具のアップデートなど「無駄を減らす」ことで運気アップ。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「家族や友人」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・シルバーアクセサリー
○★幸運を引き寄せるヒント
心地よい関係を大切にするほど、金運も整っていきます。
○★幸運を引き寄せるヒント
いままでとは違うアクションを考えるタイミング。勇気を出して。
○第6位 蠍座
「勢いで動くほどブレやすい」星回り。買い物も決断もスピードが上がるため、衝動買いには注意を。高額なものほど“一晩寝かせてから”が正解です。派手な収入増を狙うより、固定費やサブスクの見直し・仕事道具のアップデートなど「無駄を減らす」ことで運気アップ。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「家族や友人」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・シルバーアクセサリー
○★幸運を引き寄せるヒント
心地よい関係を大切にするほど、金運も整っていきます。
○第5位 双子座
春の陽気と共にあなたの冒険心が膨らんでいきます。お誘いも多く、楽しいことが増えることは、いいことですが、財布の紐は緩んでいきそうです。ですが、今しかできない体験に投資するのも、あなたらしい奇想天外な発想と新しい収入の種を生み出すベースとなります。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「手放し」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・天然素材のハンカチ
○★幸運を引き寄せるヒント
豊かさの種は体験の中にあります。気になったことはすぐ調べて。
●第4位〜第1位
○第4位 蟹座
社会運が高まり、これまで積み重ねてきた努力が収入や待遇として形になりやすいとき。仕事に関するスキルアップや環境を整えるための出費は◎。未来につながる投資は、後から大きなリターンを生む可能性大。パートナーからの恩恵なども期待できるラッキーな星回り。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「自己成長や学び」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・上質なボールペン
○★幸運を引き寄せるヒント
あなたの頑張りは、豊かさにつながります。
○第3位 獅子座
吉凶とハッキリ分かれそうですが、これまで静かに眠っていた情熱が、少しずつ動き出します。思いがけない収入のチャンスにつながる予感。未来の可能性が広がっていくでしょう。ただし、楽しい気分のまま出費が増えやすい傾向もあります。予算を決めておくと安心です。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「働き方」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・老舗の和菓子
○★幸運を引き寄せるヒント
楽しさは最高の金脈。あなたの情熱や好奇心を大切に。
○第2位 牡牛座
人生の大きな転換期を迎えそう。できる限り遠くまで視野を拡大さておくことが、今後の金運を引き寄せる鍵となります。新しい知識や経験、遠くの世界とのつながりが収入アップのヒントに。SNSや会話が金運を運びます。軽い発信や交流が大きなチャンスになる予感。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「スキル」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・海外の風景画
○★幸運を引き寄せるヒント
新しい世界に触れてみて。あなたの金運も動きます。
○第1位 牡羊座
おめでとうございます！「新しい流れをつくる」がテーマです。今スタートしたことは、大きな金脈に。行動力が高まり、お金に関する決断もスピーディーになりやすいとき。新しい仕事や副業、収入の可能性に挑戦するには良いもタイミング。昇格・昇進で勢いがつく人も。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「挑戦」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ノートパソコン
○★幸運を引き寄せるヒント
あなたの金運は“行動力”から生まれます。
今月の金運がイマイチだった方も、来月は運気が好転するかもしれません。小さな行動や意識の変化が、思わぬチャンスを引き寄せる鍵となります。あなたの星座の持つポテンシャルを信じて、4月をポジティブに迎えましょう。
月香 つきか スピリチュアルカウンセラー。ハート占い1to1、ハートスクール1to1主宰。鑑定歴は30年以上。デジタルコンテンツ「霊通師 月香」を監修。うらなえるをはじめ、LINE占い、Ameba占い、楽天占いなど多数で活躍の場を広げる。スクールでは、占い師、スピリチュアルカウンセラー、ヒーラーを養成。モータースポーツにも従事。レーシングチーム「Team Sky Light」に所属している。 この著者の記事一覧はこちら
金運を味方につけたいあなたへ──4月のマネー運を星座別に徹底チェック! お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は? ラッキーアクションや開運アイテムとともに、4月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。
○第12位 射手座
「準備と見直し」がテーマです。上旬は気持ちが大きくなり浪費傾向に。あなたのお金の使い方や収支バランスを整えることで、後半が安定。生活習慣や仕事の効率化は◎。落ち着きを取り戻すことで、あなたの才能や経験を活かした収入のチャンスが見えてくる可能性大。
・「準備と見直し」がテーマです。上旬は気持ちが大きくなり浪費傾向に。あなたのお金の使い方や収支バランスを整えることで、後半が安定。生活習慣や仕事の効率化は◎。落ち着きを取り戻すことで、あなたの才能や経験を活かした収入のチャンスが見えてくる可能性大。
○★開運アイテム
・観葉植物
○★幸運を引き寄せるヒント
ウォーキングをすると、健康資産を維持できそう。
○第11位 水瓶座
「情報と行動」が鍵。新しい知識や人との会話の中から、収入につながるヒントあり。特に10日以降はあなたの行動力が高まり、副業や新しい仕事のアイディアが浮かぶことも。大きく増やすより、「チャンスの種」を育てるイメージで動くと後半にはいい波に乗れる模様。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「愛情」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ノート(アイデアメモ用)
○★幸運を引き寄せるヒント
思いついたことは素早く行動に移して。
○第10位 魚座
あなたの才能や努力に対して、正しい対価を受け取れているかを考える機会が増えそうです。あまり遠慮はしないで。得意分野や経験を活かして、収入の可能性を広がるヒントが見つかるでしょう。心優しいあなた。人のためにお金を使いすぎる傾向には注意して。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「手放し」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・お気に入りのマグカップ
○★幸運を引き寄せるヒント
あなたの才能にふさわしい対価を受け取って。
○第9位 山羊座
冠婚葬祭など思わぬ出費で慌てそう。堅実なあなた。日々の小さな改善が金運を呼び込みます。固定費、日用品もランニングコストを考えて長期目線で考えると◎。仕事の流れに変化アリ。新しいプロジェクトや役割を任されることで、評価や収入面でのチャンスも巡る兆し。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「環境」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・シンプルな革の手帳
○★幸運を引き寄せるヒント
焦らず、長く続く豊かさを積み上げていくことが鍵です。
●第8位〜第5位
○第8位 乙女座
あなたを取り巻く環境が大きく変わっていきそう。踏み出すほど、評価とチャンスが広がります。住まい・仕事環境・家族に関する出費は◎。後々の豊かさに直結する模様。後半これまでの努力が評価されやすく、副業などから収入アップの兆しがあるなど嬉しい変化アリ。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「キャリア」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ハンドクリーム
○★幸運を引き寄せるヒント
いままでとは違うアクションを考えるタイミング。勇気を出して。
○第7位 天秤座
「勢いで動くほどブレやすい」星回り。買い物も決断もスピードが上がるため、衝動買いには注意を。高額なものほど“一晩寝かせてから”が正解です。派手な収入増を狙うより、固定費やサブスクの見直し・仕事道具のアップデートなど「無駄を減らす」ことで運気アップ。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「家族や友人」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・シルバーアクセサリー
○★幸運を引き寄せるヒント
心地よい関係を大切にするほど、金運も整っていきます。
○★幸運を引き寄せるヒント
いままでとは違うアクションを考えるタイミング。勇気を出して。
○第6位 蠍座
「勢いで動くほどブレやすい」星回り。買い物も決断もスピードが上がるため、衝動買いには注意を。高額なものほど“一晩寝かせてから”が正解です。派手な収入増を狙うより、固定費やサブスクの見直し・仕事道具のアップデートなど「無駄を減らす」ことで運気アップ。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「家族や友人」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・シルバーアクセサリー
○★幸運を引き寄せるヒント
心地よい関係を大切にするほど、金運も整っていきます。
○第5位 双子座
春の陽気と共にあなたの冒険心が膨らんでいきます。お誘いも多く、楽しいことが増えることは、いいことですが、財布の紐は緩んでいきそうです。ですが、今しかできない体験に投資するのも、あなたらしい奇想天外な発想と新しい収入の種を生み出すベースとなります。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「手放し」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・天然素材のハンカチ
○★幸運を引き寄せるヒント
豊かさの種は体験の中にあります。気になったことはすぐ調べて。
●第4位〜第1位
○第4位 蟹座
社会運が高まり、これまで積み重ねてきた努力が収入や待遇として形になりやすいとき。仕事に関するスキルアップや環境を整えるための出費は◎。未来につながる投資は、後から大きなリターンを生む可能性大。パートナーからの恩恵なども期待できるラッキーな星回り。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「自己成長や学び」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・上質なボールペン
○★幸運を引き寄せるヒント
あなたの頑張りは、豊かさにつながります。
○第3位 獅子座
吉凶とハッキリ分かれそうですが、これまで静かに眠っていた情熱が、少しずつ動き出します。思いがけない収入のチャンスにつながる予感。未来の可能性が広がっていくでしょう。ただし、楽しい気分のまま出費が増えやすい傾向もあります。予算を決めておくと安心です。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「働き方」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・老舗の和菓子
○★幸運を引き寄せるヒント
楽しさは最高の金脈。あなたの情熱や好奇心を大切に。
○第2位 牡牛座
人生の大きな転換期を迎えそう。できる限り遠くまで視野を拡大さておくことが、今後の金運を引き寄せる鍵となります。新しい知識や経験、遠くの世界とのつながりが収入アップのヒントに。SNSや会話が金運を運びます。軽い発信や交流が大きなチャンスになる予感。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「スキル」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・海外の風景画
○★幸運を引き寄せるヒント
新しい世界に触れてみて。あなたの金運も動きます。
○第1位 牡羊座
おめでとうございます！「新しい流れをつくる」がテーマです。今スタートしたことは、大きな金脈に。行動力が高まり、お金に関する決断もスピーディーになりやすいとき。新しい仕事や副業、収入の可能性に挑戦するには良いもタイミング。昇格・昇進で勢いがつく人も。
○★ラッキーアクション
・スピードと突破する力が強い17日(牡羊座新月)には「挑戦」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。
○★開運アイテム
・ノートパソコン
○★幸運を引き寄せるヒント
あなたの金運は“行動力”から生まれます。
今月の金運がイマイチだった方も、来月は運気が好転するかもしれません。小さな行動や意識の変化が、思わぬチャンスを引き寄せる鍵となります。あなたの星座の持つポテンシャルを信じて、4月をポジティブに迎えましょう。
月香 つきか スピリチュアルカウンセラー。ハート占い1to1、ハートスクール1to1主宰。鑑定歴は30年以上。デジタルコンテンツ「霊通師 月香」を監修。うらなえるをはじめ、LINE占い、Ameba占い、楽天占いなど多数で活躍の場を広げる。スクールでは、占い師、スピリチュアルカウンセラー、ヒーラーを養成。モータースポーツにも従事。レーシングチーム「Team Sky Light」に所属している。 この著者の記事一覧はこちら