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【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウが「【工場転職】トヨタ期間工｜知らずに入ると後悔する実態5選」を公開した。動画では、工場転職のプロであるケンシロウが、好条件として人気のトヨタ期間工に潜む「知らずに入ると後悔する5つの実態」について解説している。



トヨタ自動車の期間工は高い人気を誇るが、高収入や寮費無料といった条件面だけで選ぶと足元をすくわれるとケンシロウは警鐘を鳴らす。



動画では5つの注意点として、「配属ガチャ」「上司ガチャ」「体力の必要性」「満了金の実態」「夜勤への適応」が挙げられた。「配属ガチャ」では、愛知県内の10カ所の工場からランダムに選ばれ、プレスや組み立てなど7つの部署のいずれかに配属される。入社するまで具体的な仕事内容がわからないため、中腰や上向きの姿勢など、自分に合わない重労働に当たるリスクがある。また、「上司ガチャ」という言葉の通り、人間関係が職場の雰囲気を大きく左右し、配属先によっては強いストレスを感じる可能性があるという。



さらに、業務には「体力が必要」な点も強調され、最初は筋肉痛や疲労に悩まされるが、継続することで次第に適応していく過程が語られた。そして、最大の魅力であるボーナスについては「満了金は“続けた人だけ”のもの」であり、短期離職してしまうと恩恵を受けられないと断言。日当換算すると1,300円代と決して高くない一方で、半年に1回もらえる満了金や慰労金などのボーナスが「バカでかい」と表現し、半年以上続けて初めて高収入が実現できる仕組みだと説明した。最後に「夜勤に適応できるか」という点では、世界市場を相手にするため2交代制が必須であり、合わない人は睡眠不足から不具合品を出してしまうリスクが指摘された。ただし、トヨタの夜勤は16時から0時40分までと、完全夜勤に比べて「体の負担はかなり軽減される」と補足している。



ケンシロウは、これらのデメリットを理解した上で、自身の目的と適性を見極めて挑戦することの重要性を強調している。充実した待遇の裏にあるリアルな実態を知ることで、就業前のミスマッチを防ぐための有益な知識となる内容である。