東京ガールズコレクション実行委員会は、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間にわたり、ベトナム・ホーチミン市のVan Phuc Cityで『Acecook presents TOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026（以下、TGC Vietnam 2026）』を開催した。

『Acecook presents TOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026』

日越のトップアーティストが集結

アーティストライブには、日本から世界での活躍が期待されるボーイズグループ「ONE OR EIGHT」と、実力派シンガーのMIYUNAが登場した。圧倒的なステージパフォーマンスに、会場は大きな歓声に包まれた。

また、ベトナムの人気アーティストであるSOOBINやMINをはじめ、アジア圏で高い支持を集めるQuang Hùng MasterD、Phương Ly、RHYDER、CAPTAIN BOY、LyLyらが出演。V-POPシーンを代表するアーティストが集結し、日越の垣根を越えた音楽イベントとして、ホーチミンの夜を盛り上げた。

現地SNSトレンド1位を獲得

本イベントの盛り上がりは会場内にとどまらず、デジタル領域にも波及した。ベトナムのデータ分析機関「kompa.ai」が発表した週間イベントキーワードのトレンドランキングでは、「TGC Vietnam」が1位を獲得した。

POPSが持つ数億人規模のフォロワーネットワークに加え、出演アーティストやモデルによるSNS発信が相乗効果を生み、特にベトナムのZ世代を中心に高い関心を集めた。これにより、本イベントは現地における注目度の高いカルチャーの一つであることを示した。

日越ファッションがTGC Vietnamに集結

ランウェイでは、日越のクリエイティブが融合し、150ルックを超えるショーが展開された。プレショーは、ベトナムの国民的ブランドNEMによるステージで幕を開けた。続くKiTOのショーでは、日本とベトナムの文化を融合させた27ルックが披露され、「着物からアオザイ」への早着替え演出が観客の注目を集め、メインショーへの期待を高めた。

メインショーでは、アーティストのLyLyの歌唱にあわせ、ベトナムの次世代デザイナーIvan Trầnによるコレクションが披露されたほか、国民食「Hao Hao」とのコラボレーションから着想を得たステージも展開された。さらに、Canifa S×CASIOやPUMAなど、グローバルブランドと日越の感性を掛け合わせた演出が行われ、来場者を魅了した。

伝統とライフスタイルを再定義した2つのSPステージ

さらに、日本のTGCチームがプロデュースを手がけた2つのスペシャルステージが披露された。

「TGC TOKYO STREET CHIC COLLECTION supported by YAMAHA」では、ベトナムの生活に欠かせない移動手段であるバイクに着目。YAMAHAのモデル「Grande」や「Janus」と最新のファッションを組み合わせ、バイクを新たなファッションアイコンとして提示した。

また、「TGC NEO JAPANESQUE COLLECTION supported by TEA+」では、日本の伝統衣装である着物を現代のトレンドに合わせて再構築。革新的なスタイルとして再定義し、日本のクリエイティビティを発信するステージとなった。

国民的人気を誇る『名探偵コナン』がランウェイに

メインショーの開幕に先立ち、ベトナムで高い人気を誇る「名探偵コナン」がランウェイにサプライズ登場した。2026年7月に現地公開を予定する劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」のプロモーションが実施されると、会場からは大きな歓声が上がり、日本発コンテンツの存在感と今後の展開への期待を印象付けた。

また、ブースエリアには、エースコック、サントリーペプシコ、ディアナ、ユニ・チャーム、ヤマハ、キヤノン、花王、コーセー、ロート、カシオなど、日本を代表する企業が出展し、製品のサンプリングや体験型コンテンツを展開した。エリア内に設置されたミニランウェイでもパフォーマンスが行われ、2日間を通じて賑わいを見せた。来場者にとっては、日本発のライフスタイルや技術に触れる機会となり、会場は活気に包まれた。

ベトナム国内のミニストップ170店舗超で「TGCジャック」を展開

TGC Vietnamプロジェクトは、イベントの枠を超え、ベトナムの日常生活に浸透するビジネスモデルを展開した。連動施策として、双日のネットワークを活用し、国内の「MINISTOP Vietnam」170店舗以上で、3月18日から4月14日までの約4週間にわたり「TGC Vietnam 2026コラボレーション企画」を実施した。

期間中は、プラチナパートナーであるAcecook Vietnamの主力商品である「Hao Hao」とTGC Vietnam 2026のコラボレーションによる限定商品4種のほか、Suntory Pepsico Vietnamの「TEA+」、Diana Unicharmの「Bang Quan Beauty Hip」など、参画企業の商品を展開した。

また、期間中にミニストップでスポンサー製品やコラボドリンクを含め5万ドン以上購入した来店客を対象に、TGCのチケットやヤマハのバイクが当たるラッキードローキャンペーンも実施した。イベントの熱量を流通・購買へとつなげるマーケティング施策を通じて、日本発コンテンツの存在感を現地市場に示した。

イベント概要

【Acecook presents TOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026（略称：TGC Vietnam 2026）】

●日時

2026年3月28日（土）・29日（日）

●開催地

Van Phuc City （ベトナム・ホーチミン市）

●モデル

Hạnh Nguyên、Ngọc Châu、Lan Khuê、Tú Anh、Trần Nguyên Minh Thư、NguyễN Quỳnh Anh、Vũ Mỹ Ngân、Mlô H Senaivi、Nguyễn Thị Kiều My、Đoàn Tường Linh、Hồ Thị Hoàng Huyên、Đỗ Hương Giang、Lê Thị Bảo Ngọc、TrầN Hồng Ngọc、Thùy Dương、Trần Nhật Tân、Bảo Châu、Suri Phương Anh、 Mỹm Trần、Quế Đan、Nguyễn Trang Nhung、Tường Vy、Phạm Thu Trang、Lý Trinh、Thanh Tuyền、Đặng Bảo Quyên - DAQUIN、KIORA、Trà Ngọc Phương Trinh、Nguyễn Hoàng Ngân、Nguyễn Hoài Phương、Phạm Khánh Ngân (Miss grand)、Uyên Trần、Kim Thanh、Thảo My、Trần Thị Lan Phương、 Marie Luise gaus (Mary Louise)、Khazsak、Nguyễn Trương Tường Vy、Ngô Nguyễn Thành Trung、Lê Phi Hùng Phong (Fionn)、Lê Minh Trường、Lê Văn Tâm、Trương Trọng Hiếu、Gia-Khang Sasolith (Gkhang)、Võ Hoàng Duy、Hoàng Văn Hoàng (Ricmin Hoang)、Công Phát、Võ Trung Hiếu、Nguyễn Thị Bích Huyền、Thảo Giang、Trần Ngọc Yến Nhi、Mỹ Linh、Hoàng Yến、Akari Nakatani、Cao Hạnh Sachi、Chi Chi Linh、Hạo Khang-Diễn viên điện ảnh、Hương Trà (NaNie)、IDEKAZUHIRO-Danh hài Nhật Bản、Imade Tiger - Con trai NTK、IMADEMokuren - Con gái NTK、LARINA Vivian、Lê Đình Long、Lừng Nguyễn、Nammy、Nga Phương (Kem)、Nguyễn Nhật Ánh Minh (Crystal Nguyen)、Nguyễn Thanh Tuyết Quỳnh、Nguyễn Thị Thuỳ Linh、Nguyễn Trần Trâm Anh、Phạm Mi、Shawana、Thanh Thuý、Thảo My、Thiên Hà、Thìn Bùi、Trương Yến Thuỷ (Sandy Trương)、Vi Ái Giang、Yazoslava Vashchuk、SME Mai

●MC

Thanh Thanh Huyền

●公式サイト

『Acecook presents TOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026』公式サイト