監督に続いて…なでしこJのリア・ブレイニーコーチが退任。アメリカ遠征の直前に離脱
日本サッカー協会（JFA）は４月6日、なでしこジャパン（日本女子代表）のリア・ブレイニーコーチが、契約満了に伴い退任すると発表した。
なでしこジャパンでは２日にニルス・ニールセン監督が契約満了により退任しており、コーチングスタッフの退任が続く形となった。
ニールセン監督の下でコーチを務めていたオーストラリア出身のブレイニー氏も、チームを離れることに。今回の退任を受け、ブレイニーコーチは４月に予定されているアメリカ遠征には参加しない。
日本女子代表は、同11日、14日、17日にアメリカにて、アメリカ女子代表との国際親善試合を控えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
なでしこジャパンでは２日にニルス・ニールセン監督が契約満了により退任しており、コーチングスタッフの退任が続く形となった。
ニールセン監督の下でコーチを務めていたオーストラリア出身のブレイニー氏も、チームを離れることに。今回の退任を受け、ブレイニーコーチは４月に予定されているアメリカ遠征には参加しない。
日本女子代表は、同11日、14日、17日にアメリカにて、アメリカ女子代表との国際親善試合を控えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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