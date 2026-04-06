さすがです！手持ちのカゴにつけるだけ！快適性が爆上がりする100均の拡張パーツ

洗い物のあと、鍋ふたの置き場にちょっと困ることはありませんか。カゴに入れると場所を取るし、立てかけると不安定になりがち。そんなときセリアで手に入るアイテムを使えば、引っ掛けるだけで置き場所がすっきり決まります。手持ちのラックをそのまま使いながら、ちょっとした使いにくさを整えたいときにぴったりです。

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商品情報

商品名：ステンレス水切りラック用鍋ふたホルダー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：11×11.2×5.8cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968951221966

カゴの外にサッと定位置！鍋ふたがすっきり収まる！セリアの『ステンレス水切りラック用鍋ふたホルダー』

洗い物のとき、鍋ふたの置き場に迷うことってありませんか？カゴに入れると他の食器とぶつかって安定しないし、スペースも取られがちですよね。

鍋ふたを省スペースで保管したいなら、セリアの『ステンレス水切りラック用鍋ふたホルダー』が便利です。

水切りカゴに引っ掛けて使うタイプで、手持ちのカゴに取り付けるだけで、鍋ふた専用の置き場所を確保できます。

フックの先端には透明な素材がついています。

引っ掛けたときの接触をやわらげてくれ、水切りカゴ内の食器が傷つくのを防止できます。水切りカゴのタイプによっては助かる仕様です。

さらに、ふたの取っ手が収まる凹み構造になっているのも特徴。この部分に取っ手がしっかりハマるので、ふたが安定して転がりにくくなっています。

置いたあともズレにくく、取り出すときもスッと持ち上げやすいのがポイント。ちょっとしたことですが、出し入れのストレスがないのはありがたいところです。

水切れよしでそのまま乾かせる！かさばりがちな鍋ふたを省スペースで保管できる！

カゴの中に入れずに外側に置けるので、スペースを圧迫しにくいのがGOOD。ワイヤータイプで隙間があるので、通気性がよく、水切れも良好です。

鍋ふたを濡れたまま置いても乾きやすく、そのまま自然乾燥させやすい点も◎鍋ふたをカゴの外に分けて置けるだけで、全体の収まりがすっきり。洗った食器の出し入れもしやすくなります。

今回は、セリアの『ステンレス水切りラック用鍋ふたホルダー』をご紹介しました。手持ちのカゴに引っ掛けるだけのシンプルさで、今の環境に少し余裕が生まれます。

新しくラックを買い替えなくても、ちょっとしたアイテムで解決できるので、一度試す価値ありです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。