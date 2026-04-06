さすがです！手持ちのカゴにつけるだけ！快適性が爆上がりする100均の拡張パーツ
商品情報
商品名：ステンレス水切りラック用鍋ふたホルダー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：11×11.2×5.8cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4968951221966
カゴの外にサッと定位置！鍋ふたがすっきり収まる！セリアの『ステンレス水切りラック用鍋ふたホルダー』
洗い物のとき、鍋ふたの置き場に迷うことってありませんか？カゴに入れると他の食器とぶつかって安定しないし、スペースも取られがちですよね。
鍋ふたを省スペースで保管したいなら、セリアの『ステンレス水切りラック用鍋ふたホルダー』が便利です。
水切りカゴに引っ掛けて使うタイプで、手持ちのカゴに取り付けるだけで、鍋ふた専用の置き場所を確保できます。
フックの先端には透明な素材がついています。
引っ掛けたときの接触をやわらげてくれ、水切りカゴ内の食器が傷つくのを防止できます。水切りカゴのタイプによっては助かる仕様です。
さらに、ふたの取っ手が収まる凹み構造になっているのも特徴。この部分に取っ手がしっかりハマるので、ふたが安定して転がりにくくなっています。
置いたあともズレにくく、取り出すときもスッと持ち上げやすいのがポイント。ちょっとしたことですが、出し入れのストレスがないのはありがたいところです。
水切れよしでそのまま乾かせる！かさばりがちな鍋ふたを省スペースで保管できる！
カゴの中に入れずに外側に置けるので、スペースを圧迫しにくいのがGOOD。ワイヤータイプで隙間があるので、通気性がよく、水切れも良好です。
鍋ふたを濡れたまま置いても乾きやすく、そのまま自然乾燥させやすい点も◎鍋ふたをカゴの外に分けて置けるだけで、全体の収まりがすっきり。洗った食器の出し入れもしやすくなります。
今回は、セリアの『ステンレス水切りラック用鍋ふたホルダー』をご紹介しました。手持ちのカゴに引っ掛けるだけのシンプルさで、今の環境に少し余裕が生まれます。
新しくラックを買い替えなくても、ちょっとしたアイテムで解決できるので、一度試す価値ありです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。